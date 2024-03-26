Жилые кварталы в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии поразили с воздуха

Одним из очевидцев авиаударов стал корреспондент телеканала. По его словам, американская авиация атаковала жилые кварталы в Аль-Маядине, районы Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль и Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре. Есть погибшие и раненые.

Источник РИА «Новости» заявил, что целью ударов стали штабы союзной сирийской армии. По его информации, Дейр-эз-Зор атаковала неизвестная авиация. Пострадали 15 мирных жителей и несколько военнослужащих.

В феврале силы США нанесли удар в Ираке и ликвидировали командира группировки «Катаиб Хезболлах». На следующий день американскую военную базу в Дейр-эз-Зоре атаковали четырьмя ракетами, прогремели мощные взрывы.