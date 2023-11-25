Жилые дома и 120 учреждений обесточило в Киеве после взрывов

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«Утром 25 ноября во время масштабных обстрелов БПЛА в столице обесточило воздушную линию», - заявили в министерстве.

Без света в результате ЧП остались 77 жилых домов, а также 120 учреждений, которые расположены в центре города.

В украинском Минэнерго уточнили, что во время обстрела в Киевской области отключились воздушные линии мощностью 330 киловольт. По предварительным данным, это произошло из-за обстрела.

Специалисты уже приступили к восстановлению энергоснабжения.

По информации местных СМИ, взрывы прогремели в левобережном районе Троещина. В городе включили сигналы воздушной тревоги.