Жилой дом обрушился в центре Тулузы

«Здание на улице Сен-Ром, находящееся под наблюдением со вторника, обрушилось в ночь с пятницы на субботу», - написали журналисты.

Накануне обрушения всех жильцов эвакуировали, поэтому в результате инцидента никто не пострадал. Здание находилось в аварийном состоянии. Сначала специалисты заметили крупную трещину в одной из стен и хотели укрепить сооружение, но не успели - разрушилась одна из внутренних стен.

Место происшествия обследовали спасатели и кинологи.

Ранее одном из домов Санкт-Петербурга рухнул лифт, в котором находились 14 человек. Четверых отправили в больницы. Пострадавшие оказались в состоянии средней степени тяжести. Предварительная причина аварии - перегруз.