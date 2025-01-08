Жилье российского бизнесмена конфисковали в Майами

По его данным, эти два помещения сдавались в аренду с нарушением наложенных на владельца санкций.

«Минюст объявил сегодня, что в соответствии с заочным решением суда и окончательным постановлением о конфискации, вынесенным 7 января, он добился конфискации двух роскошных кондоминиумов в Майами», - следует из заявления.

Общая стоимость конфискованной недвижимости достигла 1,8 миллиона долларов.

США ввели санкции против Перевалова в 2018 году. Компания «Высококачественные автомобильные дороги», которой бизнесмен якобы владеет совместно с Валерием Абрамовым, участвовала в возведении дороги «Таврида» в Крым.

Ранее стало известно, что администрация США Джо Байдена планирует ввести новые санкции против России. Под ограничения попадут перевозящие нефть танкеры.