Жил в офисе и мылся у волонтеров. Маск жестко экономил из-за «аллергии на расходы»

В 1995 году предприниматель основал компанию Zip2, которая разрабатывала программное обеспечение для прессы. Издание назвало поведение Маска в те годы «аллергией на расходы». Чтобы не платить за аренду квартиры, он поселился в офисе, а душ принимал в находящейся неподалеку молодежной волонтерской Ассоциации молодых христиан.

Позже бизнесмен основал занимающуюся электронными платежами компанию PayPal. В 2002 году Маск продал ее eBay за 1,5 миллиарда долларов и начал развивать SpaceX.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп объявил, что предприниматель будет возглавлять новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами Маск будет бороться с излишней «правительственной бюрократией» и менять структуру федеральных агентств. Основатель SpaceX заверил, что работа нового департамента будет открытой и прозрачной.