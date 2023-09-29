Жестокие методы для призыва на Украине раскрыли в США
Президент Украины Владимир Зеленский решил использовать драконовские меры для призыва в армию в стране. Об этом сообщило издание Asia Times.
«Весенние и летние наступательные операции Украины не принесли того эффекта, на который рассчитывал Запад. На самом деле, все с точностью до наоборот», - указали в статье.
По мнению журналистов, украинская армия не смогла достичь успехов на поле боя, поэтому украинским властям придется проводить очередную мобилизацию. Киевский режим прибегнул к драконовским мерам, чтобы отправить на фронт достаточное количество военнослужащих.
Политика Зеленского в отношении мобилизации, в частности, запрет мужчинам призывного возраста покидать страну, уменьшила число поддерживающих боевые действия.
Украинские власти усилили мобилизацию на фоне больших потерь в ВСУ. В начале сентября Минобороны страны выпустило приказ, позволяющий отправлять на службу ограниченно годных.