31 июля 2024, 21:28

«Жестокая и бесстыдная». Opus Dei вербовала детей и заставляла заниматься самоистязаниями

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Десятки бывших членов влиятельной католической организации Opus Dei, представительство которой открылось даже в России, рассказали о жесткой и бесстыдной вербовке детей и о том, как их заставляли заниматься самоистязаниями. Об этом сообщили в публикации The Financial Times.

По словам одного из бывших членов организации, детям раздавали металлические цепи с шипами (килицы) для ношения на бедре или веревочный хлыст («дисциплинацию»). Многим из них на тот момент даже не исполнилось 15 лет. Кроме того, детям приходилось скрывать все это от семьи и друзей.

В пресс-службе Opus Dei заявили, что все эти сообщения - ложь, а такие практики применялись в прошлом. Да и детей якобы никто не вербует. И вообще в организации десятилетия назад произошла «смена менталитета».

При этом члены организации объяснили самоистязания тем, что христиане так подражают «великой любви Иисуса», присоединяются к нему «в его искупительных страданиях».

Собеседники издания рассказали также, что завербованных детей воспитывали в школах и клубах, связанных с организацией, причем они разбросаны по всему миру, в том числе в Европе и США. Идеальным считается возраст около 14,5 года, когда дети слабые и неуверенные в себе, подвержены внешнему влиянию.

«За те 42 года, что я проработал в Opus Dei, опыт вербовки несовершеннолетних был постоянным. Не просто постоянным, но интенсивным, спланированным, жестоким и бесстыдным», - рассказал другой бывший член организации.

Ранее организацию обвинили в эксплуатации женщин , которых фактически брали в рабство и оказывали на них психологическое давление.

Дети Религия Избиения Католическая церковь
31 июля 2024, 20:15
Закрыл лицо и разрыдался. Помилованный наемник поблагодарил Лукашенко
РИА «Новости»
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Решение президента Белоруссии о помиловании приговоренный к смертной казни немец Рико Кригер встретил со слезами радости. Видео из камеры опубликовали журналисты белорусского телеканала ОНТ.

На опубликованных кадрах видно, что осужденный сидит за столом в наручниках и внимательно слушает зачитываемый ему документ. Узнав о помиловании, Кригер закрыл лицо руками и разрыдался.

«Спасибо господину Лукашенко. Спасибо за то, что вы меня простили. Спасибо за то, что вы дали мне возможность увидеться с моей дочерью. Большое спасибо», - сказал иностранец, не сумев сдержать эмоции.

Решение о помиловании президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в минувший вторник, 30 июля, после подачи прошения представлявшего интересы Кригера адвоката Владимира Горбача. По итогам встречи защитник заявил, что доволен разговором и рассчитывает на акт милосердия.

Кригера задержали в Белоруссии в ноябре 2023 года и предъявили обвинение по шести статьям, включая терроризм и наемничество. На допросе иностранец признался, что по заданию СБУ фотографировал установки ракет «Искандер» и военные части в городе Осиповичи.

Также по заданию кураторов он оставил рюкзак на станции «Озерище», где прогремел крупный взрыв.

Смертный приговор суд Белоруссии вынес Кригеру в начале июня.

Белоруссия Суд СБУ Александр Лукашенко
31 июля 2024, 20:03
Невиновного американца освободили после 34 лет тюрьмы
Unsplash
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Американец Кристофер Данн провел 34 года в тюрьме по обвинению в убийстве. Только сейчас суд признал его невиновным, сообщил телеканал CBS.

По информации журналистов, 52-летнего мужчину освободили из тюрьмы Сент-Луиса после отмены приговора 22 июля. Судья озвучил решение немедленно выпустить Данна.

Правозащитный проект Midwest Innocence Project отметил, что суд не нашел доказательств вины Данна в убийстве 15-летнего Рикко Роджерса, которое произошло в 1990 году.

Обвинение опиралось на показаниях двух мальчиков 12 и 15 лет. Позже свидетели отказались от своих слов.

Роджерс погиб во время стрельбы. Защита утверждала, что в эту ночь Данн смотрел телевизор с матерью и подругой, которая родила от него ребенка.

Информации о возможной компенсации пострадавшему за годы, проведенные в тюрьме, не приводилось.

Ранее в США суд отменил смертную казнь обвиняемому за 20 минут до ее исполнения. Мужчину обвиняли в убийстве 85-летней пенсионерки.

США Убийства Суд Стрельба Тюрьмы Мужчины
31 июля 2024, 19:57
Стало известно о подготовке обмена заключенными между Россией и США
РИА «Новости»
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В ближайшее время состоится крупный обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. Об этом сообщил словенский телеканал N1.

По данным телеканала, в рамках обмена Словения передаст РФ двух граждан - Артема и Анну Дульцевых, осужденных по делу о шпионаже. Они находятся под стражей с 5 декабря 2022 года.

Так, в Россию могут вернуть Вадима Красикова, отбывающего срок в Германии за убийство полевого командира Зелимхана Хангошвили.

В обмене также участвует журналист Wall Street Journal Эван Гершкович , который получил 16 лет тюрьмы по делу о шпионаже. Своей вины он не признал.

На приговор журналисту президент США Джо Байден заявил, что не откажется от попыток освобождения Гершковича.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков ранее заявил, что российская сторона подавала США сигналы по обмену заключенными.

США Заключенные Россия
31 июля 2024, 18:31
США объявили о приостановке финансовой помощи Грузии за «антидемократию»
РИА «Новости»
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США приостановят выделение Грузии 95 миллионов долларов из-за «антидемократических» действий ее правительства. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его заявление распространила пресс-служба Госдепа.

Он также отметил, что действия и заявления властей Грузии несовместимы с нормами членства в Евросоюзе и НАТО, и пообещал продолжить поддержку организаций, борющихся за «демократию» в стране.

Ранее российская Служба внешней разведки предупредила , что США при помощи президента Грузии Саломе Зурабишвили готовят дискредитацию правящей власти «Грузинская мечта», чтобы устроить очередную «цветную революцию».

В тот же день посол Евросоюза Павел Герчинский объявил о приостановке интеграции Грузии в объединение из-за недавно принятого в стране закона об иностранных агентах.

Грузия США Госдеп США

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