«Жестокая и бесстыдная». Opus Dei вербовала детей и заставляла заниматься самоистязаниями

По словам одного из бывших членов организации, детям раздавали металлические цепи с шипами (килицы) для ношения на бедре или веревочный хлыст («дисциплинацию»). Многим из них на тот момент даже не исполнилось 15 лет. Кроме того, детям приходилось скрывать все это от семьи и друзей.

В пресс-службе Opus Dei заявили, что все эти сообщения - ложь, а такие практики применялись в прошлом. Да и детей якобы никто не вербует. И вообще в организации десятилетия назад произошла «смена менталитета».

При этом члены организации объяснили самоистязания тем, что христиане так подражают «великой любви Иисуса», присоединяются к нему «в его искупительных страданиях».

Собеседники издания рассказали также, что завербованных детей воспитывали в школах и клубах, связанных с организацией, причем они разбросаны по всему миру, в том числе в Европе и США. Идеальным считается возраст около 14,5 года, когда дети слабые и неуверенные в себе, подвержены внешнему влиянию.

«За те 42 года, что я проработал в Opus Dei, опыт вербовки несовершеннолетних был постоянным. Не просто постоянным, но интенсивным, спланированным, жестоким и бесстыдным», - рассказал другой бывший член организации.

Ранее организацию обвинили в эксплуатации женщин , которых фактически брали в рабство и оказывали на них психологическое давление.