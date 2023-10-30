«Это жестокая психологическая пропаганда от ХАМАС - ИГ*», - говорится в сообщении.

Нетаньяху обратился лично к попавшим на видео заложницам - Елене Трупановой, Даниэль Алони и Римон Киршт. Он отметил, что «обнимает» их и сочувствует им и другим похищенным. Власти Израиля сделают все, чтобы вернуть заложников и пропавших без вести домой, заверил премьер-министр.

ХАМАС опубликовал видео с тремя заложницами сегодня, 30 октября. В кадре одна из женщин очень эмоционально, переходя на крик, обвиняет власти Израиля в эскалации конфликта и требует своего освобождения в обмен на освобождение палестинских заключенных. Две другие заложницы сидят рядом - одна только кивает, вторая подхватывает речь в самом конце.

* ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая организация.