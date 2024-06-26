«Жест доброй воли». Почему Ассанжа освободили именно сейчас

«Всей правды нам не скажут, но здесь просматривается вполне конкретный предвыборный интерес команды Байдена. За последние года полтора он заработал не самую выгодную предвыборную репутацию: мало того, что были какие-то определенные „физические“ проколы, - сказалась позиция США по конфликту на Украине и ближневосточному конфликту», - рассудила она.

По словам Войко, скандал с сыном президента США Хантером Байденом тоже не добавил американскому лидеру очков.

«На этом фоне возникла потребность показать Байдена как милующего политика, который способен на жесты доброй воли», - сделала вывод политолог.

Она указала на то, что Ассанж, заработавший себе имя борца за правду и свободу слова, обнародовал документы, связанные скорее с деятельностью республиканцев, чем демократов, так что Байден фактически помиловал человека, с которым «лично у него счетов не очень много». Кроме того, речь шла о сделке, то есть с Ассанжа тоже взяли «определенные обязательства», он оказался ограничен в своих действиях.

«Тем самым Байден решает вторую задачу: не допустить закрепления за Ассанжем репутации борца с американскими недостатками, едва ли не идеала в определенных кругах. В то же время это некий сигнал желающим повторить опыт Ассанжа о том, что только на уровне президента, и то если сойдутся определенные обстоятельства, такие вопросы могут быть решены», - предположила Евгения Войко.

По ее мнению, на Ассанжа, скорее всего, наложили запреты на ведение журналистской или другой публичной деятельности, так что в ближайшее время вряд ли стоит ждать появления новых «обличительных документов» и утечек.