26 июня 2024, 12:08

«Жест доброй воли». Почему Ассанжа освободили именно сейчас

РИА «Новости»
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Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиненного по делу о шпионаже, освободили в зале суда после заключения сделки с Минюстом США. Он провел в британской тюрьме пять лет. Именно сейчас, в преддверии выборов, властям США оказалось выгодно дать журналисту свободу, рассказала 360.ru политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко.

«Всей правды нам не скажут, но здесь просматривается вполне конкретный предвыборный интерес команды Байдена. За последние года полтора он заработал не самую выгодную предвыборную репутацию: мало того, что были какие-то определенные „физические“ проколы, - сказалась позиция США по конфликту на Украине и ближневосточному конфликту», - рассудила она.

По словам Войко, скандал с сыном президента США Хантером Байденом тоже не добавил американскому лидеру очков.

«На этом фоне возникла потребность показать Байдена как милующего политика, который способен на жесты доброй воли», - сделала вывод политолог.

Она указала на то, что Ассанж, заработавший себе имя борца за правду и свободу слова, обнародовал документы, связанные скорее с деятельностью республиканцев, чем демократов, так что Байден фактически помиловал человека, с которым «лично у него счетов не очень много». Кроме того, речь шла о сделке, то есть с Ассанжа тоже взяли «определенные обязательства», он оказался ограничен в своих действиях.

«Тем самым Байден решает вторую задачу: не допустить закрепления за Ассанжем репутации борца с американскими недостатками, едва ли не идеала в определенных кругах. В то же время это некий сигнал желающим повторить опыт Ассанжа о том, что только на уровне президента, и то если сойдутся определенные обстоятельства, такие вопросы могут быть решены», - предположила Евгения Войко.

По ее мнению, на Ассанжа, скорее всего, наложили запреты на ведение журналистской или другой публичной деятельности, так что в ближайшее время вряд ли стоит ждать появления новых «обличительных документов» и утечек.

США Суд Джулиан Ассанж Запреты
26 июня 2024, 11:06
Лавров озвучил один из главных интересов России в отношениях с Западом
РИА «Новости»
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Западные страны не выражают готовность ко взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на международном форуме «Примаковские чтения». Трансляцию выступления провела пресс-служба ведомства.

«Мы заинтересованы только в одном - чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности», - отметил дипломат.

Лавров добавил, что Запад продемонстрировал всему миру свою недоговороспособность. По словам министра, страны Европы по требованию Белого дома могут пойти на разрыв любых соглашений и норм международного права.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов предположил, что Запад планирует устроить новый виток эскалации на Украине. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден попытается извлечь максимальную выгоду из конфликта. Рогов добавил, что эскалацию можно пресечь, если западные государства ощутят «угрозу личных потерь».

Сергей Лавров Отношения Международные отношения Европа Россия Запад МИД РФ
26 июня 2024, 11:05
Лавров назвал главный приоритет России в отношениях с Западом
РИА «Новости»
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Россия главным образом заинтересована в том, чтобы с Запада не исходили угрозы ее безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на «Примаковских чтениях».

«Мы заинтересованы только в одном: чтобы с западного направления не исходили угрозы нашей безопасности», - процитировало его РИА «Новости».

В мае президент России Владимир Путин отмечал, что страна никому не позволяет ей угрожать и «ее стратегические силы всегда в готовности». Позже он заявлял, что сама Россия никому не угрожает, тем более главам других государств. Путин назвал такие угрозы моветоном и пояснил, что его страна просто придерживается собственной позиции по разным вопросам.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, российский лидер призвал не доводить не только до использования, но даже до угрозы применения ядерного оружия.

Сергей Лавров Россия Запад МИД РФ
26 июня 2024, 08:39
Захарова жестко ответила представителю Госдепа на слова о «расправе над журналистикой»
Unsplash
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Блокировка европейский информационных ресурсов стала ответной мерой на действия Евросоюза. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она прокомментировала слова представителя Госдепартамента Мэтью Миллера о том, что блокировка европейских СМИ в России якобы стала «расправой над журналистикой».

«Вот что это: наглость, глупость или и то, и другое, объединенное понятием „либеральная демократия“», - указала Захарова.

Дипломат напомнила, что в Европе запретили российские информационные ресурсы, но в США на это никто не обратил внимания.

«Меры ответные. Введены в связи с запретом российских СМИ в ЕС. Но Госдепартамент снова обвиняет во всем Россию», - добавил Захарова.

Ранее Россия ограничила на своей территории доступ к вещательных ресурсам 81 европейского СМИ, в том числе Spiegel, Mundo, Pais и Agence France-Presse. На этот шаг руководство страны пошло после блокировки РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты» на территории ЕС.

США Журналистика Блокировки Россия Евросоюз
26 июня 2024, 08:15
Ассанжа преследовали из-за раскрытия тайн американского «глубинного государства»
РИА «Новости»
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Австралийского журналиста и основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа преследовали из-за того, что он слишком много знал о секретах «глубинного государства» в США. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин в соцсети X.

Она назвала освобождение Ассанжа чудом и огромной победой для журналистики. Конгрессвумен добавила, что ей не нравился курс внешней политики, который США проводили в последние десятилетия.

Тейлор-Грин отметила, что журналист раскрыл тайны, которые тщательно скрывало «глубинное государство» - обладающие большим влиянием теневые бюрократические структуры. Она пожелала Ассанжу и его семье всего наилучшего и выразила надежду, что с него в будущем снимут все обвинения.

Журналист пошел на сделку с американской прокуратурой и признал себя виновным в шпионаже. Основателя WikiLeaks освободили прямо в зале суда, так как он уже провел пять лет в британской тюрьме. Слушания прошли в окружном суде США на острове Сайпан.

США Суд Джулиан Ассанж Журналистика

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