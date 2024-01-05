Жертвой стрельбы в школе штата Айова стал один из ее учеников

«Всего насчитывается шесть жертв, один умер, это ученик шестого класса школы Перри», - заявил Мортведт.

По его словам, состояние одного из раненых оценивается как крайне тяжелое. Нападавшего нашли мертвым с помповым ружьем и малокалиберным пистолетом. Какие у него были мотивы, пока неизвестно. Мортведт добавил, что идет расследование, в том числе изучат биографию стрелявшего.

Пока предполагаемого стрелка, который действовал в одиночку, идентифицировали как 17-летнего Дилана Батлера, пояснил он. Помимо этого, в школе обнаружили «элементарное» взрывное устройство, которое уже обезвредили.

Стрельба в школе произошла утром 4 января. Это был первый учебный день в США в новом году.

Пятеро раненых и один погибший - это результаты стрельбы в средней школе города Перри в штате Айова, устроенной, предположительно, одним из ее учеников. Об этом сообщило ABC News со ссылкой на представителя управления общественной безопасности штата Митча Мортведта.