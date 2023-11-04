Жертвами землетрясения в Непале стали минимум 54 человека

Землетрясение произошло в западном районе Джаджаркот, разрушено множество зданий. Национальный сейсмологический центр Непала установил магнитуду 6,4, но по данным Немецкого исследовательского центра наук о земле, землетрясение было магнитудой 5,7, позже ее понизили до 5,6.

Местные власти заявили, что вблизи эпицентра подземных толчков не удалось установить контакт с деревнями, разбросанными по холмам. В районе проживает 190 тысяч человек.

«Спасательным и поисковым командам приходится расчищать дороги, заблокированные сухими оползнями из-за землетрясения, чтобы добраться до пострадавших районов», - сообщил представитель полиции западного округа Рукум.

В больницу с травмами доставили около 20 человек, сообщил агентству представитель округа Джаджаркот Суреш Сунар. Он отметил, что из-за ночного времени и холода трудно получить информацию из отдаленных районов.

Ранее мощное землетрясение спрогнозировали для Мраморного региона, в котором находится Турция. Ожидаемое стихийное бедствие приведет к множеству человеческих жертв - в два-три раза больше, чем после трагедии на юго-востоке страны в феврале.