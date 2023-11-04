04 ноября 2023, 02:18

Жертвами землетрясения в Непале стали минимум 54 человека

Соцсети
Читайте нас в: Google Новости

Сильное землетрясение произошло в Непале, по меньшей мере 54 человека погибли, сотни людей пострадали. Об этом сообщило агентство Reuters.

Землетрясение произошло в западном районе Джаджаркот, разрушено множество зданий. Национальный сейсмологический центр Непала установил магнитуду 6,4, но по данным Немецкого исследовательского центра наук о земле, землетрясение было магнитудой 5,7, позже ее понизили до 5,6.

Местные власти заявили, что вблизи эпицентра подземных толчков не удалось установить контакт с деревнями, разбросанными по холмам. В районе проживает 190 тысяч человек.

«Спасательным и поисковым командам приходится расчищать дороги, заблокированные сухими оползнями из-за землетрясения, чтобы добраться до пострадавших районов», - сообщил представитель полиции западного округа Рукум.

В больницу с травмами доставили около 20 человек, сообщил агентству представитель округа Джаджаркот Суреш Сунар. Он отметил, что из-за ночного времени и холода трудно получить информацию из отдаленных районов.

Ранее мощное землетрясение спрогнозировали для Мраморного региона, в котором находится Турция. Ожидаемое стихийное бедствие приведет к множеству человеческих жертв - в два-три раза больше, чем после трагедии на юго-востоке страны в феврале.

Землетрясения
03 ноября 2023, 23:55
ЦАХАЛ нанес удар по школе в секторе Газа, где укрывались десятки беженцев — СМИ
unsplash.com
Читайте нас в: Google Новости
Армия обороны Израиля нанесла удар по школе в секторе Газа, где укрывались беженцы. В результате десятки человек получили ранения, сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

ЦАХАЛ атаковал объект в районе Аль-Сафтави на севере анклава с помощью авиации. Учебное заведение приняло людей по линии Агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам.

«Авиация оккупантов разбомбила школу Усамы бен Заида», - сказано в сообщении.

До этого израильская армия ударила по территории, прилегающей к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Пострадали десятки человек, еще 15 погибли. Во время атаки рядом с медучреждением находились машины скорой помощи, которые были готовы доставить раненых палестинцев к контрольно-пропускному пункту «Рафах».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирия в анклаве не будет , если это не предполагает освобождения заложников. ЦАХАЛ продолжит воевать со всей мощью, подчеркнул глава правительства.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
03 ноября 2023, 22:56
Зеленский выполнил подписал закон о нацменьшинствах
Flickr
Читайте нас в: Google Новости
Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах, выполнив рекомендацию Еврокомиссии. Об этом глава страны сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Подписал сегодня важный закон о национальных общинах. Реализовали еще один критерий нашей евроинтеграции», - объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что документ несет в себе дополнительные гарантии для национальных меньшинств в стране. Также принятый закон повышает вероятность присоединения Украины к ЕС.

Ранее стало известно, что в случае вступления в Евросоюз у государства появится право на получение выплаты размером около 186 миллиардов евро. Деньги должны выплачивать в течение семи лет после присоединения к ЕС. Согласно документам совета Евросоюза, если Украина окажется среди участников союза, то это обернется глубокими финансовыми трудностями для бюджета объединения.

Владимир Зеленский Законы Еврокомиссия Евросоюз Украина
03 ноября 2023, 21:12
Лидер «Хезболлы» не исключил вероятность широкомасштабной войны с Израилем
YouTube
Читайте нас в: Google Новости
Риск полномасштабного военного противостояния между «Хезболлой» и Израилем реален, заявил генсек ливанского шиитского движения Хасан Насрулла. Сегодня он впервые с момента обострения палестино-израильского конфликта выступил публично, об этом сообщило РИА «Новости».

«Есть обеспокоенность в связи с возможностью того, что этот фронт скатится до дополнительной эскалации или широкомасштабной войны. Эта вероятность реальна, это может произойти. Израиль должен все это учитывать», - заявил Насрулла.

Лидер движения подчеркнул, что «Хезболла» участвовала в боевых действиях против Израиля с 8 октября. «Хезболла» подвергает себя риску, однако он оправдан, объяснил Насрулла - боевикам удалось стянуть к границе с Ливаном треть Армии обороны Израиля.

Нападение Израиля на Ливан станет самой большой глупостью , подчеркнул генсек. Соединенным Штатам на угрозы удара по позициям «Хезболлы» Насрулла ответил, что в этом случае пострадают интересы США и их военные. Лидер шиитского движения призвал арабские страны прекратить поставлять нефть в Израиль, чтобы прекратить нападение ЦАХАЛ на сектор Газа.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
03 ноября 2023, 20:44
Пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией закроют
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пункт пропуска «Ивангород» на границе Ленинградской области и Эстонии закроют на ремонт через три месяца. Об этом написал ТАСС со ссылкой на распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина.

«Временно закрыть автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации „Ивангород“», - поручил он.

Реконструкция на пропускном пункте для авто начнется с 1 февраля 2024 года. Пешеходная зона будет открытой. Министерству иностранных дел России поручили уведомить эстонскую сторону о принятом решении.

Ранее Эстония хотела закрыть границу для россиян. Демонтаж памятника Т-34 в Нарве стал для страны «хорошим поводом» продолжить эту практику. Прибалтийское государство использовало любую возможность, чтобы попытаться надавить на Россию. Тогда передвижение через пункт пропуска в районе Ивангород-Нарва ограничивали на неопределенный срок.

Россия Эстония МИД РФ

Новости по теме