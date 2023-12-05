Жертвами ударов Израиля по Газе стали более 16 тысяч человек

Общее число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа с 7 октября увеличилось до 16 248 человек. Ранения различной степени тяжести получили 43 616 мирных жителя. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр правительства региона, подконтрольного ХАМАС.

В больницы Газы доставили 16 248 пострадавших Еще более 7,4 тысячи человек могут находиться под завалами разрушенных зданий. Пока власти объявили их пропавшими без вести.

По утверждени. правительства Газы, самое большое количество погибших пришлось на долю женщин и детей.

Срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек в минувшую пятницу, 30 ноября. После этого срока военные вернулись к бомбардировкам сектора.

Во вторник, 5 декабря руководство армии обороны Израиля объявило о выходе к центру города Хан-Юнис на юге Газы. Командование подчеркнуло, что это стало самыми напряженным днем в истории противостояния.

СМИ назвали главной целью военных уничтожение сети тоннелей ХАМАС, расположенных под Газой. В частности, они планируют использовать опыт Египта по затоплению подземных ходов на юге сектора морской водой. Однако для того, чтобы пойти на такой шаг для начала необходимо освободить заложников, которых удерживают в катакомбах.