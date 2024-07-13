Жертвами удара ЦАХАЛ в провинции Хан-Юнис стали более 70 человек
Свыше 70 человек стали жертвами израильского удара на юге сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Палестины.
«Число погибших при совершенном оккупацией ужасном массовом убийстве граждан и перемещенных лиц в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис составило более 71», - заявили в министерстве.
Еще 289 человек пострадали. Некоторые раненые получили тяжелые травмы, с ними работают медицинские бригады.
По данным телеканала Al Arabiya , в результате атаки ЦАХАЛ погиб командир одного из подразделений палестинского движения ХАМАС Рафиа Саляма.
Жертвами действий израильской армии в секторе Газа 11 июля стали 50 палестинцев. Еще 54 человека получили ранения в результате бомбардировок и обстрелов.