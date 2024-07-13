13 июля 2024, 14:05

Жертвами удара ЦАХАЛ в провинции Хан-Юнис стали более 70 человек

Читайте нас в: Google Новости

Свыше 70 человек стали жертвами израильского удара на юге сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Палестины.

«Число погибших при совершенном оккупацией ужасном массовом убийстве граждан и перемещенных лиц в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис составило более 71», - заявили в министерстве.

Еще 289 человек пострадали. Некоторые раненые получили тяжелые травмы, с ними работают медицинские бригады.

По данным телеканала Al Arabiya , в результате атаки ЦАХАЛ погиб командир одного из подразделений палестинского движения ХАМАС Рафиа Саляма.

Жертвами действий израильской армии в секторе Газа 11 июля стали 50 палестинцев. Еще 54 человека получили ранения в результате бомбардировок и обстрелов.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
13 июля 2024, 14:42
Доллару предрекли крах из-за антироссийских санкций
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Антироссийские санкции ведут к снижению привлекательности доллара как мировой валюты и могут вызвать его крах. Об этом сообщило издание Asia Times.

Авторы материала обратили внимание на прогноз главы Минфина США Джанет Йеллен, которая заявила, что санкции против России привели в замешательство государства-держателей долларовых резервов.

Большая часть Глобального Юга не желает работать с американской валютой, но пока не может полностью отказаться от нее. Этому в некоторой степени способствует политика БРИКС, направленная на дедолларизацию.

Решение американских властей заморозить российские валютные резервы стало пересечением красной линии для ряда крупных инвесторов.

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин заявлял, что БРИКС сможет предложить альтернативу, если доллар потерпит крах.

Доллары США Санкции
13 июля 2024, 12:10
Автобус с туристами попал в смертельное ДТП в Турции
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Туристический автобус столкнулся с несколькими автомобилями в турецкой провинции Мугла. Как сообщило агентство IHA, погибли два человека, пострадали почти 30.

Туристический автобус столкнулся с несколькими автомобилями в турецкой провинции Мугла. Как сообщило агентство IHA , погибли два человека, пострадали почти 30.

«Автобус с местными жителями, выехавшими в тур одного дня, после отказа тормозов врезался в три припаркованных автомобиля в городе Акъяка, и смог остановиться только после удара о стену дома», - написали журналисты.

От удара несколько пассажиров вылетели из автобуса. Некоторые оказались зажиты. На месте происшествия работают спецслужбы.

Ранее в Турции произошла другая авария с туристическим автобусом, ехавшим в аэропорт, в провинции Анталья. Транспортное средство на скорости влетело в бетонное ограждение трассы у поселка Манавгат.

Минимум 20 человек пострадали. В результате ДТП в больницы попали семеро россиян. Один из них был в тяжелом состоянии, он перенес операцию. Всего в салоне автобуса находились 18 российских и семь белорусских туристов.

Турция Больницы ДТП Автобусы
13 июля 2024, 11:06
Премьер Австралии заявил, что «презирает» Россию
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Россия не сможет помочь двум россиянам, которых арестовали в Австралии по подозрению в шпионаже. Об этом заявил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе, его процитировал телеканал ABC.

«Россия может получить сигнал: отступите», - подчеркнул он.

Альбанезе рассказал, что «с презрением» относится к России, потому что она якобы «не уважает международное право». Он добавил, что не доверяет российскому руководству и предположил, что люди по всему миру передают стране секретную информацию.

Ранее российское посольство в Австралии прокомментировало арест супружеской пары, которую заподозрили в шпионской деятельности. По мнению дипломатов, австралийские власти запустили информационную кампанию против России, чтобы отвлечь местных жителей от наболевших проблем. По мнению сотрудников посольства, в стране поднимается «новая волна антироссийской паранойи».

Задержанные в Австралии россияне прожили там более 10 лет. По версии следствия, женщина служила в силах обороны и якобы пыталась передать российской стороне секретные данные.

Шпионаж Австралия Россия
13 июля 2024, 10:24
Запад попытается «вбить клин» между Арменией и союзниками — Васильев
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Запад пытается оттянуть Армению от союзников, хотя на примере других стран видно, к чему это приводит. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.

«Они (страны Запада - прим. ред.) стремятся не просто „вбить клин“», - подчеркнул он.

Васильев признал, что действия «внешних игроков» и руководства в Ереване вызывают тревогу и опасения. Они дестабилизируют ситуацию не только внутри страны, но и за ее пределами.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что российская сторона крайнее сожалеет об участии Армении в саммите НАТО. Собственными руками страна рискует нанести ущерб своей безопасности. Россию беспокоит и расширение миссии ЕС в Армении. Натовцы уже проникли на Южный Кавказ, но их появление не поможет добиться устойчивого мира в регионе.

Клин Армения Россия Запад ОДКБ Видное

Новости по теме