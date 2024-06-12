Жертвами пожара в жилом доме в Кувейте стали 49 человек

Огонь охватил шестиэтажное здание, где проживали около 200 человек. Пожар начался рано утром 12 июня, уточнили в ведомстве. Пламя начало распространяться с первого этажа, где стояли газовые баллоны.

Владелец здания приказал держать запертой входную дверь, заявили в полиции. Также на месте отсутствовал охранник. Этим правоохранители объяснили большое количество жертв пожара. Глава МВД Кувейта Фахад ас-Сабах поручил задержать собственника и охранника.

Ночью 12 июня пожар вспыхнул на территории завода в 1-м Боткинском проезде в Москве. Информации о погибших и пострадавших не поступало. До этого возгорание произошло на базе переработки металлолома в Подольске.