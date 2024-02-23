23 февраля 2024, 15:35

Жертвами пожара в Валенсии стали четыре человека, еще 20 пропали

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В Валенсии загорелся 14-этажный жилой дом. Пожар унес жизни четырех человек, судьба еще 20 — неизвестна. Огнеборцам удалось спасти двух человек, которые оказались заблокированными на балконе, сообщило издание Levante.

В Валенсии загорелся 14-этажный жилой дом. Пожар унес жизни четырех человек, судьба еще 20 - неизвестна. Огнеборцам удалось спасти двух человек, которые оказались заблокированными на балконе, сообщило издание Levante.

Журналисты уточнили, что пламя разгорелось в здании в районе Кампанар на четвертом этаже, огонь быстро распространился и охватил весь дом.

«Подтверждается худшая гипотеза, что погибли четыре человека», - заявил Хорхе Суарес, замглавы экстренных служб автономного сообщества Валенсия.

Над сгоревшим зданием запустили дроны, которые запечатлели тела погибших. Дом оцепили, так как из-за серьезных повреждений он может рухнуть.

Последние данные свидетельствуют о 14 пострадавших. Levante пояснило, что за всю историю Валенсии таких сильных пожаров не было.

Ранее в Восточном округе Москвы во время пожара в квартире погибла женщина. Специалисты приступили к установлению всех причин и обстоятельств возникновения возгорания.

Пожары Испания
23 февраля 2024, 15:45
Министра обороны Северной Кореи включили в пакет антироссийских санкций
Unsplash
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Министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам попал в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Информация об этом появилась на сайте Европейской комиссии.

«Пакет еще больше углубляет наши действия по предотвращению приобретения Россией западных чувствительных технологий для российских вооруженных сил», - указали в ЕК.

В новый список попали 10 российских компаний и физических лиц, якобы причастных к поставкам северокорейского вооружения в Россию. Также под санкциями оказался министр обороны КНДР Кан Сун Нам, несколько предприятий и частных лиц из Белоруссии.

Ранее стало известно, что США введут против России более 500 экономических ограничений. Они затронут компании, которые связаны с российской энергетикой и оборонным сектором, а также с лицами, «имеющими отношение к заключению Алексея Навального ».

Северная Корея Белоруссия Санкции Россия КНДР Евросоюз
23 февраля 2024, 15:44
Более 100 машин столкнулись на трассе в Китае из-за гололеда
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Свыше 100 автомобилей попали в ДТП в городе Сучжоу в Китае из-за гололеда. О жуткой аварии сообщила телекомпания NDTV.

Огромное количество машин столкнулось друг с другом на обледеневшем участке скоростной магистрали. Автомобили получили серьезные повреждения. Несколько человек пострадали.

Волны холода, ледяные дожди и метели обрушились на значительную территорию Китая за последние недели. Непогода спровоцировала трудности с движением в период лунного Нового года, когда многие люди поехали домой, чтобы отметить праздник с близкими.

Несколько дней назад массовая авария произошла в Пензенской области. На трассе в Мокшанском районе столкнулись Lada Vesta, Mazda и ГАЗ. В результате ДТП пострадали пассажиры легковых автомобилей - трое взрослых и один ребенок. По факту случившегося организовали проверку.

ДТП Машины Китай
23 февраля 2024, 14:26
Азербайджан опроверг слова Пашиняна о подготовке к войне с Арменией
РИА «Новости»
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Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о подготовке к войне со стороны Азербайджана являются необоснованными. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МИД.

«Необоснованные обвинения <…> намеренно создают напряженность в регионе и направлены на нанесение очередного удара по мирному процессу», - подчеркнули в министерстве.

В МИД добавили, что утверждения о подготовке Азербайджаном нападения на Армению - это явное искажение имеющихся фактов. Цель таких заявлений - ввести в заблуждение международную общественность.

Пашинян 23 февраля заявил, что Азербайджан готовится к новой войне с Арменией. В связи с этим мирное существование двух стран немыслимо.

Глава армянского правительства также сообщил о заморозке участия государства в ОДКБ. Однако в организацию подобных заявлений от Армении не поступало.

Армения Войны Азербайджан
23 февраля 2024, 14:12
Россия обратится к Армении и прояснит заявление Пашиняна о членстве в ОДКБ
РИА «Новости»
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Россия выяснит у Армении, что имел в виду премьер-министр Никол Пашинян, когда говорил о заморозке членства республики в ОДКБ. Об этом телеканалу «Звезда» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он проинформировал, что российская сторона не получала подтверждений выхода Армении из ОДКБ.

«Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений», - объяснил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в ситуации необходимо разобраться и понять все детали. Он выразил надежду, что «армянские друзья разъяснят нам все».

Ранее Пашинян заявил о якобы невыполнении договора о коллективной безопасности в отношении Армении и заморозке участия страны в ОДКБ. Секретариат организации предположил, что армянский премьер мог иметь в виду отказ государства участвовать в мероприятиях структуры.

Армения Кремль Дмитрий Песков Россия ОДКБ

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