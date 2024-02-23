Жертвами пожара в Валенсии стали четыре человека, еще 20 пропали

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В Валенсии загорелся 14-этажный жилой дом. Пожар унес жизни четырех человек, судьба еще 20 - неизвестна. Огнеборцам удалось спасти двух человек, которые оказались заблокированными на балконе, сообщило издание Levante.

Журналисты уточнили, что пламя разгорелось в здании в районе Кампанар на четвертом этаже, огонь быстро распространился и охватил весь дом.

«Подтверждается худшая гипотеза, что погибли четыре человека», - заявил Хорхе Суарес, замглавы экстренных служб автономного сообщества Валенсия.

Над сгоревшим зданием запустили дроны, которые запечатлели тела погибших. Дом оцепили, так как из-за серьезных повреждений он может рухнуть.

Последние данные свидетельствуют о 14 пострадавших. Levante пояснило, что за всю историю Валенсии таких сильных пожаров не было.

Ранее в Восточном округе Москвы во время пожара в квартире погибла женщина. Специалисты приступили к установлению всех причин и обстоятельств возникновения возгорания.