Жертвами пожара с электромопедами в Китае стали 15 человек

«Сорок четыре человека госпитализированы, из них один находится в критическом состоянии, один - в тяжелом», - рассказал глава города.

Легкие ранения получили 43 человека.

Пожар вспыхнул ночью в пятницу в одном из жилых комплексов в районе Юйхуатай. Сообщение о ЧП поступило в пожарную часть в 04:39 по местному времени (в четверг 23:39 по московскому времени). По предварительным данным следствия, возгорание могло произойти на наземной парковке для электромопедов и велосипедов, а затем распространиться на жилое помещение.

В январе на востоке Китая вспыхнул пожар, жертвами которого стали почти 40 человек. Огонь начал распространяться с подземного этажа.

Несколько дней назад в Москве в здании Никулинского суда зазвучали сирены пожарной тревоги, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Присутствующих в здании оперативно вывели на улицу.