24 февраля 2024, 13:57

Жертвами пожара с электромопедами в Китае стали 15 человек

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При пожаре с электромопедами в китайском городе Нанкине в провинции Цзянсу погибли 15 человек, еще 44 пострадали. Об этом сообщил мэр Чэнь Чжичан, чьи слова привело РИА «Новости».

«Сорок четыре человека госпитализированы, из них один находится в критическом состоянии, один - в тяжелом», - рассказал глава города.

Легкие ранения получили 43 человека.

Пожар вспыхнул ночью в пятницу в одном из жилых комплексов в районе Юйхуатай. Сообщение о ЧП поступило в пожарную часть в 04:39 по местному времени (в четверг 23:39 по московскому времени). По предварительным данным следствия, возгорание могло произойти на наземной парковке для электромопедов и велосипедов, а затем распространиться на жилое помещение.

В январе на востоке Китая вспыхнул пожар, жертвами которого стали почти 40 человек. Огонь начал распространяться с подземного этажа.

Несколько дней назад в Москве в здании Никулинского суда зазвучали сирены пожарной тревоги, сообщил сайт телеканала «Звезда».

Присутствующих в здании оперативно вывели на улицу.

Пожары Китай
24 февраля 2024, 14:06
Более 20 стран поддержали идею о создании европейской системы ПВО
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Намерение создать единую европейскую систему противовоздушной обороны поддержала 21 страна. Еще несколько других государств заинтересовались этой идеей, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, его обращение разместили на сайте правительства ФРГ.

«Вместе с нашими европейскими соседями мы создадим европейский защитный зонт, чтобы отражать атаки с воздуха. К этой немецкой инициативе присоединилась 21 страна», - сказал он.

По словам Шольца, Европе необходима работоспособная оборонная промышленность, поэтому так важно сотрудничество в этой области.

Предложение создать новую единую систему ПВО Шольц озвучил в конце августа 2022 года. Он тогда заявил, что для Евросоюза реализация этой идеи обойдется дешевле решений на национальных уровнях.

Политик отметил, что Германия планирует вложить гораздо больше денег в укрепление своей системы ПВО и организовывать ее таким образом, чтобы в ней участвовали европейские соседи.

Ранее Шольц призвал Евросоюз подписать с украинским правительством договор о гарантиях безопасности. Об этом он заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Германия Европа Евросоюз Олаф Шольц ПВО
24 февраля 2024, 13:26
Киркоров, Басков и Газманов попали под санкции Австралии
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Австралийские власти опубликовали список россиян и компаний, в отношении которых ввели санкции. Перечень обнародовали на сайте департамента иностранных дел и торговли правительства.

Ограничения ввели против артистов Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Олега Газманова и Николая Расторгуева. Под санкции также попали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Нижегородской области Глеб Никитин, камчатский губернатор Владимир Солодов и глава ХМАО Наталья Комарова.

В санкционный список включили глав Адыгеи и Мордовии Мурата Кумпилова и Артема Здунова. Австралия ввела рестрикции в отношении российских сенаторов Виктора Кресса, Людмилы Нарусовой, Валерии Пономаревой и Александра Некрасова.

Австралия объявила о новых антироссийских экономических санкциях 24 февраля. Ограничения ввели против 55 физических и 37 юридических лиц.

Австралия Санкции Россия
24 февраля 2024, 12:28
Протестующие фермеры в Париже прорвались на сельхозвыставку к Макрону
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Недовольные политикой правительства фермеры в Париже прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

С самого утра фермеры толпились у входа в экспоцентр Пор-де-Версай. Между охранниками и протестующими начались стычки.

«Макрон в этот момент находился на втором этаже здания. Он был намерен пообщаться с фермерами и профсоюзами», - передавало агентство.

Демонстранты взломали ворота через несколько минут после прибытия Эммануэля Макрона в Пор-де-Версай, сообщил канал BFM TV. Нескольких человек арестовали.

«Макрон в отставку», - скандировали протестующие.

Фермер, член Сельской координации Патрик Леграс заявил каналу, что сожалеет о бездействии исполнительной власти в отношении их требований.

«Нас всех притесняют, это драматично для сельскохозяйственного мира и имиджа Франции во всем мире», - сказал он.

Демонстрации проходят по всей стране. В преддверии Салона сельского хозяйства фермеры вывалили навоз на улицах разных городов страны. Участники акции блокировали множество автодорог в департаментах Тарн и Гаронна и Жер в регионе Окситания на юге Франции.

Париж Выставки Сельское хозяйство Эммануэль Макрон Франция Фермеры
24 февраля 2024, 11:42
«Они наши враги». Медведев призвал отомстить Западу за санкции
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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал введение новых антироссийских санкций со стороны западных стран. Он отметил, что сейчас ограничения направлены уже не против властей или бизнеса, а против всех россиян. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Резон понятен - чем хуже гражданам России, тем лучше западному миру. Пусть они все страдают там. Это просто надо всем нам запомнить и мстить им везде, где только можно. Они наши враги», - написал Медведев.

Зампред Совбеза предложил устраивать западным странам экономические трудности, продвигать решения, которые ущемят интересы Запада. Причем делать это постоянно и открыто.

Дмитрий Медведев Санкции Россия Запад Бизнес

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