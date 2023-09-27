Жертвами пожара на свадьбе в Ираке стали 100 человек

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«По предварительным данным, зафиксировали 100 случаев смерти и более 150 пострадавших в результате пожара в свадебном зале», - рассказали в управлении здравоохранения.

Возгорание произошло в округе Аль-Хамдания. По данным управления гражданской обороны Ирака, во время свадьбы использовались фейерверки. СМИ сообщали о девяти погибших и 25 пострадавших.

Ранее стало известно, что при взрыве на бензохранилище в Нагорном Карабахе погибли 68 человек.

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян подчеркнула, что останки погибших доставили для опознания в центры судебно-медицинской экспертизы республики.

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