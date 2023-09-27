Жертвами пожара на свадьбе в Ираке стали 100 человек
Сильный пожар разгорелся на свадьбе в провинции Найнава на севере Ирака. Количество погибших достигло 100 человек, более 150 пострадали, сообщило местное агентство INA.
«По предварительным данным, зафиксировали 100 случаев смерти и более 150 пострадавших в результате пожара в свадебном зале», - рассказали в управлении здравоохранения.
Возгорание произошло в округе Аль-Хамдания. По данным управления гражданской обороны Ирака, во время свадьбы использовались фейерверки. СМИ сообщали о девяти погибших и 25 пострадавших.
Ранее стало известно, что при взрыве на бензохранилище в Нагорном Карабахе погибли 68 человек.
Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян подчеркнула, что останки погибших доставили для опознания в центры судебно-медицинской экспертизы республики.
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