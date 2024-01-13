Жертвами оползней в Колумбии стали 18 человек

Читайте нас в:

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ пока лидирует на выборах главы администрации. По данным, полученным после получаса подсчета голосов, он набрал 34,2%. Прямую трансляцию подсчета ведет канал «Саньли».

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ пока лидирует на выборах главы администрации. По данным, полученным после получаса подсчета голосов, он набрал 34,2%. Прямую трансляцию подсчета ведет канал « Саньли ».

Следом за Циндэ с 28,9% голосов идет кандидат от Тайваньской народной партии, выступающий за диалог с США и Китаем, Кэ Вэньчжэ. Третье место предварительно занял кандидат от оппозиционной партии, выступающий за нормализацию отношений с Китаем, Хоу Юи (28,4%).

Ранее победу Лая Циндэ предсказал журналистам профессор Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Чжао Хунвэй. Он отметил, что количество сторонников независимости на острове продолжает расти. В сложившихся условиях кандидат от ДПП победит «без какой-либо интриги», уверен Хунвэй.

Перед выборами Лай Циндэ заявлял, что готов вести жесткую политику по достижению независимости Тайваня и тесно сотрудничать с Западом.