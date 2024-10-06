Жертвами ночного обстрела войсками Израиля сектора Газа стали 24 человека

В кабмине Газы заявили, что под удары ЦАХАЛ попали мечеть Аль-Акса и школа Ибн Рушда в Дейр-эль-Балахе, где разместили беженцев из других районов сектора, которые охватил гуманитарный кризис из-за продолжающихся обстрелов.

Операция по извлечению тел погибших из-под завалов зданий продолжалась всю ночь. Этот удар последовал за атакой на 27 жилых домов и центров размещения беженцев по всему сектору Газа за последние 48 часов.

ЦАХАЛ подтвердил удары по школе и мечети в Дейр-эль-Балахе , но уточнил, что оба здания использовались движением ХАМАС в качестве командно-диспетчерских центров, где планировались нападения на Израиль.

Ранее Ближневосточное агентство всемирной организации для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило, что в ходе ударов ЦАХАЛ по трем школам в секторе Газа погибли не менее 20 человек.

В ведомстве добавили, что по последним данным около 86% всех учебных заведений в палестинском секторе разрушены или сильно повреждены после начала операции Израиля против ХАМАС.