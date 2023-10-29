Жертвами крушения самолета в Бразилии стали 12 человек

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По данным канала, погибли все находившиеся в самолете, среди них был ребенок. Причины катастрофы сейчас устанавливаются. Уточняется, что воздушное судно марки Caravan принадлежал частной компании и выполнял рейс из Рио-Бранко в Энвиру.

Похожий инцидент произошел в сентябре.

Самолет с туристами упал в районе экваториальных дождевых лесов бассейна Амазонки на севере Бразилии. Жертвами крушения стали 12 пассажиров и два члена экипажа самолета.

Ранее в Германии потерпел крушение легкий одномоторный тренировочный самолет, выполнявшего миссию будесвера. При падении обломки разлетелись по всему полю, машина загорелась.

В результате два пассажира получили смертельные ранения.