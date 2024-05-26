26 мая 2024, 22:09

Жертвами цепной аварии с автобусом в Турции стали 11 человек

РИА «Новости»
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Крупное ДТП произошло на юго-востоке Турции. Погибли 11 человек, около 30 получили ранения, сообщил телеканал Halk TV со ссылкой на губернатора Мерсина Али Гамзу Пехливана.

«Пехливан объявил, что 11 человек погибли и 30 получили ранения в результате цепной аварии (столкновения с участием нескольких автомобилей - прим. ред.) на автомагистрали, согласно первым данным», - передал телеканал.

Авария произошла в городе Мерсин, сообщило ранее в соцсетах издание Aykırı. На трассе Мерсин - Адана столкнулись пассажирский автобус, направлявшийся в город Диярбакыр, грузовик, который следовал по противоположной полосе, и несколько легковых автомобилей. Автостраду полностью перекрыли для движения в обе стороны.

Полиция уже начала расследование.

Ранее автобус со школьниками, направляющийся из города Ортаджа в столице области Мугла, съехал в придорожную канаву на юго-западе Турции. Водитель не справился с управлением. В результате ДТП 22 ученика получили ранения различной степени тяжести, а также пострадали два учителя и сам шофер.

Турция Смертность ДТП Соцсети Автобусы
26 мая 2024, 23:16
Посла Франции в Шри-Ланке Пактэ нашли мертвым
РИА «Новости»
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Посла Франции на Мальдивах и в Шри-Ланке Жана-Франсуа Пактэ нашли мертвым в его резиденции в Коломбо. Об этом сообщила пресс-служба ланкийского Министерства иностранных дел.

«Министерство иностранных дел Шри-Ланки выражает глубочайшие соболезнования в связи с кончиной посла Франции в Шри-Ланке и на Мальдивах Жана-Франсуа Пакте», - говорится в сообщении.

Ланкийский МИД не уточнил причину смерти дипломата, но в газете The Daily Mirror сообщили, что 53-летний Пактэ мог скончаться от сердечного приступа.

Ланкийские СМИ написали, что утром 26 мая посол не вышел на связь с сотрудниками. Они немного подождали, так как это был выходной день, но позже сообщили в полицию, которая и пробралась в резиденцию Пактэ. Там и обнаружили тело дипломата без признаков жизни.

Полиция уже начала расследование.

Ранее в своей московской квартире скончался чрезвычайный и полномочный посол Республики Гондурас Хуан Рамон Эльвир Сальгадо.

МИД России выразил соболезнования из-за его смерти, отметив, что он окончил советский вуз, отлично знал русский язык и стал первым послом республики с резиденцией в Москве.

Смертность Дипломатия Шри-Ланка Европа Франция
26 мая 2024, 21:27
Западные аналитики заявили о трехкратном превосходстве ВПК России
РИА «Новости»
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Оборонные заводы России по скорости выпуска артиллерийских снарядов в три раза обошли военные предприятия Евросоюза и США при более низких затратах. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на исследование консалтинговой компании Bain & Company.

По данным аналитиков, российские заводы в этом году увеличат выпуск боеприпасов до 4,5 миллиона единиц по цене в одну тысячу долларов. При этом американские и европейские предприятия готовы обеспечить только 1,3 миллиона снарядов при стоимости четыре тысячи долларов каждый.

Журналисты отметили, что такая ситуация сильно сказалась на положении украинских войск, которые перешли на сильную экономию боеприпасов.

В середине апреля глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны блока не справились со своим обещанием обеспечить ВСУ достаточным количеством артиллерийских боеприпасов. Он подчеркнул, что в объеме производства наметился прогресс, но его явно недостаточно.

Боррель добавил, что теперь европейским оборонным компаниям нужно вкладывать средства в производство беспилотников и развивать технологию искусственного интеллекта, чтобы обеспечить рывок в этом секторе промышленности.

США Россия Оружие Евросоюз Заводы Промышленность
26 мая 2024, 21:25
Более 10 человек пострадали из-за сильной турбулентности на рейсе Qatar Airways
РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании Qatar Airways, летевший из Дохи в Дублин, попал в зону сильной турбулентности во время полета над Турцией. После приземления помощь понадобилась шести пассажирам и шести членам экипажа, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на оператора аэропорта Дублина.

Рейс QR107 Qatar Airways из Дохи благополучно приземлился. Его встретили сотрудники экстренных служб, в числе которых была полиция аэропорта и пожарно-спасательная служба.

«Шесть пассажиров и шесть членов экипажа (всего 12 человек) на борту сообщили о травмах после того, как самолет попал в зону турбулентности во время полета над Турцией», - заявил оператор дублинского аэропорта.

Пострадавшим пассажирам и сотрудникам авиакомпании продолжают оказывать помощь.

До этого на борту Boeing 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines, следовавшем из Лондона в Сингапур, из-за сильной турбулентности погиб человек, многие пострадали. Самолет перенаправили в Бангкок, где он благополучно сел, но сингапурское Министерство транспорта сообщило, что для выяснения всех обстоятельств направит туда следователей.

Ранее сообщили, что порядка 300 самолетов американской компании Boeing у авиакомпаний American Airlines и United имеют критические неисправности , из-за которых они могут взорваться в воздухе.

Самолеты Катар Ирландия
26 мая 2024, 21:12
Стало известно, что обсудят Путин и Мирзиеев на неформальной встрече
РИА «Новости»
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В Ташкенте началась неформальная встреча президента России Владимира Путина с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что неформальное общение — важная часть визита Путина. Его слова привело РИА «Новости».

В Ташкенте началась неформальная встреча президента России Владимира Путина с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что неформальное общение - важная часть визита Путина. Его слова привело РИА «Новости».

«Личное общение Путина и Мирзие­ева - важный элемент визита в Узбекистан, обсуждаются самые чувствительные вопросы», - заявил пресс-секретарь президента.

Путин прилетел в Узбекистан в воскресенье, 26 мая. В аэропорту российского президента встретил узбекский коллега Шавкат Мирзиеев. Государственный визит Путина продлится два дня: 26 и 27 мая. В эти дни лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также региональные проблемы. Кроме того, запланировано первое заседание Совета регионов России и Узбекистана с участием Путина и Мирзиеева.

Дмитрий Песков Россия Владимир Путин Узбекистан

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