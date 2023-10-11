Жертвами атаки ХАМАС в Израиле стали 22 американца

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« На данный момент мы можем подтвердить гибель по меньшей мере 22 граждан США», - указал он.

Ранее стало известно, что жертвами нападения боевиков ХАМАС на Израиль стали четверо россиян. Еще шесть граждан России числятся пропавшими без вести. Российские дипломаты выясняют обстоятельства гибели сограждан.

Также сообщалось, что в результате атаки боевиков ХАМАС погибли советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его супруга. Ученый скончался на 82 году жизни.

Многолетний конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. Причиной стала атака боевиков ХАМАС на приграничные территории из сектора Газа.

Армия обороны Израиля объявила масштабную кампанию против палестинской территории. За четыре дня количество погибших с обеих сторон превысило 1700 человек.