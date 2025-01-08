Кари Абдул Рауф - один из девяти жителей британского города Рочдейл, которых в 2012 году осудили за растление малолетних. Все подсудимые состояли в банде, целенаправленно искавшей белых детей из неблагополучных детей.

Жертв подвергали сексуальным надругательствам, многих заставляли принимать наркотики. История вызвала широкий общественный резонанс в Великобритании после того, как стало известно, что местная полиция просто игнорировала сигналы о действовавшей в городе банде растлителей родом из Пакистана. Правоохранители опасались обвинений в расизме.

Рауфа суд приговорил к шести годам тюрьмы. Его лишили британского гражданства, из заключения его освободили условно-досрочно после отбытия половины срока. Власти приняли решение депортировать Рауфа в Пакистан, но тот несколько раз подавал апелляции и до сих пор живет и работает в Рочдейле.

В январе 2025 года британская газета The Telegraph сообщила, что около тысячи девочек прошли через руки членов банд, состоящих из выходцев из стран Азии. После этого Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в участии в массовых изнасилованиях и призвал, чтобы его отправили в отставку.

Позднее лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж призвал публично расследовать роль Стармера в сокрытии изнасилований в Британии.