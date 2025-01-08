08 января 2025, 03:11

Жертвам едва исполнилось 13 лет. Главарь банды мигрантов-насильников избежал депортации из Британии

Unsplash
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Главарь банды насильников из Рочдейла все еще живет и работает в городе, хотя судья еще десять лет назад выдал предписание о его депортации. Жертвой Кари Абдул Рауфа стали десятки девочек, некоторым из которых исполнилось только 13 лет, сообщило The Times.

Кари Абдул Рауф - один из девяти жителей британского города Рочдейл, которых в 2012 году осудили за растление малолетних. Все подсудимые состояли в банде, целенаправленно искавшей белых детей из неблагополучных детей.

Жертв подвергали сексуальным надругательствам, многих заставляли принимать наркотики. История вызвала широкий общественный резонанс в Великобритании после того, как стало известно, что местная полиция просто игнорировала сигналы о действовавшей в городе банде растлителей родом из Пакистана. Правоохранители опасались обвинений в расизме.

Рауфа суд приговорил к шести годам тюрьмы. Его лишили британского гражданства, из заключения его освободили условно-досрочно после отбытия половины срока. Власти приняли решение депортировать Рауфа в Пакистан, но тот несколько раз подавал апелляции и до сих пор живет и работает в Рочдейле.

В январе 2025 года британская газета The Telegraph сообщила, что около тысячи девочек прошли через руки членов банд, состоящих из выходцев из стран Азии. После этого Илон Маск обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в участии в массовых изнасилованиях и призвал, чтобы его отправили в отставку.

Позднее лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж призвал публично расследовать роль Стармера в сокрытии изнасилований в Британии.

Великобритания Суд Пакистан Изнасилования
08 января 2025, 03:44
Израиль призвали готовиться к войне с Турцией
Unsplash
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Израиль должен быть готов к войне с Турцией на фоне якобы стремления властей республики к восстановлению Османской империи. Об этом написало издание The Jerusalem Post.

«Оценка комитета прозвучала на фоне все более агрессивной политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в регионе, которую некоторые аналитики считают противоречащей интересам Израиля», - сообщило издание.

Риск объединения сирийских фракций создаст угрозу для Израиля в сфере безопасности, отметили в документе. Угрозу со стороны Сирии назвали более серьезной, чем иранская.

Йеменские хуситы заявили об успешной атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море и на военные объекты Израиля в Яффе и Ашкелоне. Корабль атаковали двумя крылатыми ракетами и четырьмя БПЛА, пока он готовился нанести масштабный авианалет на Йемен.

Турция Израиль Сирия Реджеп Эрдоган Войны
08 января 2025, 02:30
Бельгийцев отговорили есть рождественские елки
РИА «Новости»
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Бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA) призвало граждан не есть рождественские ели по советам экоактивистов после окончания праздников. Об этом сообщило AFP.

Необычное сообщение появилось после того, как на сайте города Гент разместили советы по переработке рождественских елок, среди которых было и предложение использовать их в пищу по опыту скандинавских стран.

Чтобы предотвратить возможные последствия этого совета, агентство выпустило обращение к бельгийцам, в котором сообщило, что рождественские елки не предназначены для употребления в пищу в связи с невозможностью гарантировать безвредность такой пищи как для людей, так и для животных. Гражданам напомнили, что на большинстве выращенных в этом сезоне деревьев могут быть пестициды.

Также авторы статьи написали, что после выхода заявления AFSCA на сайте города изменили заголовок «Съешь свою рождественскую ель», заменив его менее призывным «Скандинавы едят свои рождественские ели».

Жителей Подмосковья ранее пригласили отдать новогодние ели на переработку в специальные пункты по всей области. Полученная после переработки щепа найдет применение в различных сферах.

Праздники Переработка Новый год Католическое рождество Экология
08 января 2025, 01:28
Трюдо резко отреагировал на предложение Трампа по Канаде
РИА «Новости»
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Канадские власти категорически не согласились с предложением избранного президента США Дональда Трампа, чтобы Канада стала частью Соединенных Штатов. На заявление Трампа резко отреагировал премьер-министр Джастин Трюдо в социальной сети Х.

«Нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединенных Штатов. Рабочие и сообщества в обеих наших странах выигрывают от того, что являются друг для друга крупнейшими торговыми и безопасными партнерами», - написал политик, ранее анонсировавший свою отставку.

Затем в заочную полемику с Трампом вступила и канадский министр иностранных дел Мелани Жоли. В соцсети Х она предположила, что комментарии избранного президента США «демонстрируют полное отсутствие понимания того, что делает Канаду сильной страной».

«Мы никогда не отступим перед лицом угроз», - добавила министр.

Трамп 6-го января заявил, что объединение Канады с США принесет выгоду обеим странам. На пресс-конференции 7-го января Трамп на вопрос журналиста о том, планирует ли он присоединить Канаду военным путем, ответил отрицательно.

Однако добавил, что рассматривает возможность экономического принуждения - еще в конце ноября политик анонсировал пошлины в 25 процентов на канадский импорт.

США Канада Дональд Трамп
08 января 2025, 00:48
Китай принял резкое решение, которое может затронуть Россию
РИА «Новости»
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Китайские власти закрыли ключевые нефтяные порты на востоке страны для танкеров, которые попали в американские санкционные списки. Агентство Reuters предположило, что это решение может частично затронуть и российский нефтяной флот.

Собеседники агентства пояснили, что об ограничениях объявил один из крупнейших портовых операторов Китая, Shandong Port Group. Под управлением этой структуры находятся почти все порты в провинции Шаньдун. Именно сюда, утверждает Reuters, активнее всего доставляют подсанкционную нефть из Ирана, России и Венесуэлы. Только в прошлом году в Шаньдун поступили около 1,7 миллионов баррелей нефти из этих стран, что составило 17% импорта всего Китая. Начиная с 6 января, швартоваться и разгружаться в портах провинции подсанкционным танкерам запрещено. Главный аналитик группы морских данных Lloyd's List Intelligence Мишель Визе Бокманн в беседе с Reuters оценил теневой флот, перевозящий иранскую, российскую и венесуэльскую нефть, примерно в 669 судов. По его словам, из этого числа 250-300 танкеров задействуют для перевозки российской нефти. Сюда не входят суда «Совкомфлота», также внесенного в санкционные списки США. Источники агентства утверждают, что уходящая администрация американского лидера Джо Байдена планирует ввести санкции в отношении более 100 танкеров, перевозящих российскую нефть. Предположительно, о таком решении власти США объявят уже на этой неделе. Ранее Великобритания внесла в свой санкционный список 11 нефтяных танкеров России.

США Санкции Нефть Россия Китай

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