«Жертв все больше». ООН заявила о смерти 447 детей в секторе Газа

Читайте нас в:

Элдер привел статистику Министерства здравоохранения Палестины, по которой с 7 октября в секторе Газа убили 447 детей.

«Такое положение недопустимо, детей необходимо защищать», - подчеркнул пресс-секретарь.

Он уточнил, что многие палестинские семьи и дети также оказались без продовольствия из-за введенной Израилем блокады.

Ранее СМИ сообщали, что после обострения конфликта на Ближнем Востоке погибли более 2000 мирных жителей с обеих сторон. Большая часть из них - женщины и дети.

Однако палестинское движение ХАМАС опровергло информацию, что во время операции на территории Израиля боевики убивали младенцев.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Запад из-за отсутствия реакции на образующуюся в секторе Газа гуманитарную катастрофу. По его словам, у мирных жителей нет воды и продовольствия, что противоречит правам человека.