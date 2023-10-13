«Жертв все больше». ООН заявила о смерти 447 детей в секторе Газа
Бомбардировки ЦАХАЛ по территории сектора Газа обернулись сотнями детских жертв. Их число растет с каждым часом, подобные действия должны прекратиться, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер. Свою речь он опубликовал в соцсети Х.
Элдер привел статистику Министерства здравоохранения Палестины, по которой с 7 октября в секторе Газа убили 447 детей.
«Такое положение недопустимо, детей необходимо защищать», - подчеркнул пресс-секретарь.
Он уточнил, что многие палестинские семьи и дети также оказались без продовольствия из-за введенной Израилем блокады.
Ранее СМИ сообщали, что после обострения конфликта на Ближнем Востоке погибли более 2000 мирных жителей с обеих сторон. Большая часть из них - женщины и дети.
Однако палестинское движение ХАМАС опровергло информацию, что во время операции на территории Израиля боевики убивали младенцев.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Запад из-за отсутствия реакции на образующуюся в секторе Газа гуманитарную катастрофу. По его словам, у мирных жителей нет воды и продовольствия, что противоречит правам человека.