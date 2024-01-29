Жертв крушения Falcon 10 в Афганистане доставят в Россию

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«Сегодня отправят тела погибших в ходе авиакатастрофы, семейной пары», - сказал он.

Их тела доставят рейсом афганской авиакомпании Ariana. Самолет отправится из кабула в Москву вечером 29 января.

Супруги погибли при крушении Falcon 10 в горах афганской провинции Бадахшан, двое медиков и столько же членов экипажа выжили. Самолет совершал санитарный рейс из Таиланда в Россию.

Началось расследование. Росавиация отозвала пилотские свидетельства. По информации журналистов, в 2023 году члены экипажа подали поддельные документы о переобучении в США. Само воздушное судно многократно не прошло техобслуживание и просрочило выполнение директивы летной годности.