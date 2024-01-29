29 января 2024, 08:35

Жертв крушения Falcon 10 в Афганистане доставят в Россию

РИА «Новости»
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Тела супругов из Волгодонска вечером 29 января отправят из Афганистана в Россию. Они погибли при крушении летевшего из Таиланда Falcon 10, сообщил источник РИА «Новости».

«Сегодня отправят тела погибших в ходе авиакатастрофы, семейной пары», - сказал он.

Их тела доставят рейсом афганской авиакомпании Ariana. Самолет отправится из кабула в Москву вечером 29 января.

Супруги погибли при крушении Falcon 10 в горах афганской провинции Бадахшан, двое медиков и столько же членов экипажа выжили. Самолет совершал санитарный рейс из Таиланда в Россию.

Началось расследование. Росавиация отозвала пилотские свидетельства. По информации журналистов, в 2023 году члены экипажа подали поддельные документы о переобучении в США. Само воздушное судно многократно не прошло техобслуживание и просрочило выполнение директивы летной годности.

Авиация Афганистан Авиакатастрофы Россия
29 января 2024, 09:46
Страны НАТО решили создать «военный Шенген»
РИА «Новости»
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НАТО планирует согласовать создание «военного Шенгена» до саммита блока, который состоится в Вашингтоне в июле. Об этом сообщила газета The Times.

Авторы материала заверили, что лидеры Североатлантического альянса не первый год планируют создать подобие шенгенской зоны для военнослужащих. Это позволит им без препятствий перемещаться в границах стран-участниц НАТО.

«Насколько можно понять, сейчас ведутся переговоры по созданию серии „военных коридоров“ в Европе, и результаты могут объявить до следующего саммита НАТО в Вашингтоне в июле», - уточнили журналисты.

Пока учения стран НАТО сопровождаются огромным количеством бумажной волокиты. Бюрократия сильно помешает в случае военного кризиса, подчеркнули авторы.

Бумажные отчеты связаны даже с правилами использования одинаковой формы военных в разных странах НАТО. Журналисты пояснили, что сейчас десантники одного государства - члена блока не могут использовать парашюты других государства альянса.

Саммиты Военные Европа НАТО
29 января 2024, 09:38
«Никакого плана Б нет». Милей заверил, что обещанные реформы в Аргентине выполнят
Global Look Press
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Президент Аргентины Хавьер Милей заверил, что не откажется от своих предвыборных обещаний встряхнуть экономику страны, пусть реформы в краткосрочной перспективе могут оказать и негативные последствия. Об этом политик заявил в интервью The Wall Street Journal.

«Никакого плана Б нет. Здесь нет места чувствам, эмоциям. Я не могу позволить себе такую роскошь. Ответов ждут 47 миллионов человек», - подчеркнул Милей.

В конце минувшего года президент Аргентины утвердил 300 реформ в сфере экономики. Среди них были в том числе правила, которые препятствуют приватизации публичных компаний. Также в перечне был и закон об аренде, запрещающий сдавать квартиры на срок менее трех лет, а также перекладывать на владельца недвижимости все чрезвычайные расходы.

В беседе с WSJ Милей подчеркнул, что это лишь четверть реформ, которые предлагается провести.

«Как только эти законы будут приняты, мы готовы добиваться большего», - добавил политик.

Аргентина Экономика
29 января 2024, 09:34
Находившийся полвека в розыске террорист умер в больнице Японии
Global Look Press
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В префектуре Канагава умер мужчина, назвавший себя Сатоси Кирисимой. Последнего разыскивали 50 лет за причастность к теракту в Корейском индустриально-экономическом институте и другим преступлениям радикалов, сообщил телеканал NHK.

В больницу поступил 70-летний пациент в тяжелом состоянии из-за последней стадии рака желудка. Он заявил, что больше не хотел скрывать своего настоящего имени, и представился Сатоси Кирисимой. Представитель больницы 25 января обратился в полицию.

Утром 29 января мужчина умер. Перед смертью он успел раскрыть подробности подготовки взрыва в институте в апреле 1975 года. Полиция назначила экспертизу ДНК, чтобы установить личность мужчины. Правоохранители назвали вероятность того, что покойный и есть Сатоси Кирисима, очень высокой.

Японца разыскивали 50 лет по подозрению в причастности к терактам леворадикальной организации «Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии», в том числе взрыву в Корейском индустриально-экономическом институте. Сатоси Кирисима числился в международном розыске, поэтому срок давности по его делу не истек.

В американском штате Северная Каролина умер 81-летний террорист Теодор Качинский , известный по прозвищу Унабомбер. Он отправлял взрывчатку в вузы и авиакомпании.

Терроризм Япония
29 января 2024, 09:20
Слова Байдена об ударе по базе США опровергли в Иордании
Global Look Press
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Официальный представитель правительства Иордании, министр коммуникаций Муханнад аль-Мубейдин опроверг заявление Белого дома об атаке беспилотника на военную базу США на территории королевства. Его слова привел телеканал Al Mamlaka.

Министр отметил, что американская военная база находится за пределами границ Иордании.

«Атаку совершили на базу США в городе Эт-Танф, который расположен рядом с границей Иордании и Сирии, - заявил он.

В воскресенье, 28 января, Белый дом опубликовал заявление президента Джо Байдена, который сообщил о гибели троих американских военнослужащих после атаки беспилотника на военный объект США на северо-востоке Иордании. Также ранения получили порядка 30 военных.

После этого некоторые американские сенаторы призвали Байдена нанести удар по Ираку, а телеведущий Такер Карлсон назвал их сумасшедшими.

США Военные

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