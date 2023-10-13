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Поход в ювелирный магазин Нью-Йорка жены президента Украины Владимира Зеленского обернулся тратой более миллиона долларов. Это яркий пример того, как коррупционная политическая верхушка сорит деньгами за границей, пока страна тонет в долгах. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он подчеркнул, что государственный долг Украины значительно вырос, а переведенная на военные рельсы экономика страны больно ударила по карманам простых жителей. При этом руководство Украины пытается продвигать мысль, что ведет успешную борьбу с коррупцией.

«Режим Зеленского, вопреки фактам, пытается продвигать нарратив об успехах борьбы с коррупцией, и это при том, что посещавшая в сентябре Нью-Йорк первая леди Украины за один только вечер в одном из самых дорогих в мире ювелирных магазинов потратила более миллиона долларов», - заявил Небензя.

Дипломат не исключил, что деньги на покупки жены президента Украины утекли из карманов налогоплательщиков Евросоюза и США.

Ранее сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол заявил, что администрация президента Джо Байдена обладает всем объемом информации о размерах коррупции на Украине. Но пока Белый дом не представил ни оного факта. Он подчеркнул, что необходимо создать механизм по расходованию средств, которые получили украинские власти.