Жену начальника ГУР Украины Буданова могли отравить мышьяком и ртутью

«Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть», - рассказал экс-начальник разведки.

Он добавил, что отравились также несколько сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, которые находились рядом с женой Кирилла Буданова. Все они - руководители, ответственные за проведение операций против России. У самого Буданова признаков отравления не выявлено.

Об отравлении Марианны Будановой тяжелыми металлами сообщили украинские СМИ. В ГУР Минобороны Украины подтвердили факт отравления, об этом уведомил представитель ведомства Андрей Юсов. Женщину поместили в больницу, она проходит курс лечения, сообщили «Известия».