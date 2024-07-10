Жену и двоих дочерей спортивного ведущего связали и убили в Англии

По данным издания, жертвами стрелка стали близкие спортивного комментатора Джона Ханта.

Вернувшись домой после работы, мужчина увидел связанные тела 61-летней жены и двух дочерей 25 и 28 лет.

Прибывшие на место полицейские объявили убийцу в розыск. Главным подозреваемым в расстреле стал 26-летний Кайл Клиффорд из Энфилда. Он раньше встречался с одной из убитых дочерей спортивного комментатора.

Правоохранители предупредили общественность, что злоумышленник очень опасен, у него при себе может быть оружие.

Ранее житель Приморья жестоко расправился со своей тяжелобольной тещей. Он выбросил пожилую женщину с балкона пятого этажа.