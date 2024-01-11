Женщину с синдромом Дауна впервые избрали в испанский парламент

«Общество начинает видеть, что люди с синдромом Дауна могут внести большой вклад. Но это очень долгий путь», - передало издание слова Гальсеран.

Ее путь в политику начался в 18 лет, тогда она вступила в консервативную Народную партию. На протяжении десятилетий женщина продвигалась в партийном аппарате, а в мае прошлого года ее включили в список кандидатов на региональных выборах в Валенсии. Более 20 лет испанка работала на госслужбе, помогала разрабатывать инклюзивную политику. Четыре года Гальсеран возглавляла валенсийскую организацию Asindown.

Место в парламенте Гальсеран получила в сентябре. Испанские СМИ приветствовали первую женщину с синдромом Дауна в парламенте, однако в соцсетях, по признанию Гальсеран, реакция была неоднозначной.

«Есть люди, которые меня поддерживают. Но есть и другие, которые думают, что я не способна. Но это люди, которые не знают меня. <…> Я хочу, чтобы люди видели меня как личность, а не только через призму моей инвалидности», - отметила парламентарий.

Гальсеран надеется разрушить предрассудки, которые витают в обществе в отношении людей с синдромом Дауна.

В США компания Mattel выпустила первую в мире куклу Barbie с синдромом Дауна. В разработке дизайна куклы помогала представитель организации «Национальное общество людей с синдромом Дауна» Кайла Маккеон, которая сама страдает от этой болезни.