Женщину-раввина жестоко убили в Детройте

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В полицейской сводке говорится, что на теле женщины было множество ножевых ранений, кровавый след тянулся к ее дому.

«Я в шоке, горе и ужасе от известия о жестоком убийстве Сэм», - написала в соцсетях генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель, которая знала погибшую.

Уолл возглавляла наблюдательный совет в одной из синагог Детройта, работала с конгрессвумен-демократом Элиссой Слоткин.

«В политике и еврейской общине она посвятила свою короткую жизнь налаживанию взаимопонимания между конфессиями, неся свет перед лицом тьмы», - написала Слоткин в соцсетях.

По информации издания, мотивы убийства не установлены. Полиция заявила, что неизвестно, имеет ли убийство связь с событиями в Израиле.

США предложили в ООН свой проект резолюции по урегулированию ситуации в секторе Газа. В проект включены пункты с осуждением нападения ХАМАС, признанием прав Израиля на защиту и призывы к освобождению заложников.