Женщина заморозила в холодильнике четырех младенцев

По данным телеканала, останки новорожденных детей обнаружили в 2022 году в квартире американки брат владелицы жилья и его жена. Во время уборки они наткнулись на завернутые в фольгу коробки из-под обуви, которые стояли в холодильнике. Внутри они обнаружили завернутых в фольгу младенцев.

Выяснилось, что матерью детей была 69-летняя Алексис Алдамир, которая жила в квартире до того, как попала в психиатрическую клинику. Согласно медицинским записям, в 1982 году женщина родила ребенка, которого отдала на усыновление. Его отцом оказался тот же мужчина, что и у младенцев из холодильника.

В России раскрыли похожее преступление. Полицейские задержали женщину в Свердловской области, которая 15 лет находилась в розыске после смерти ее ребенка. В 2008 году она бросила своего ребенка в неотапливаемом доме и скрылась. Малыш умер от обморожения.