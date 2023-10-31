Женщина в Париже пригрозила взорвать метро. Полиция открыла по ней огонь — СМИ
В Париже из-за угрозы теракта закрыли станцию метро «Библиотека Франсуа-Миттерана». Полицейские задержали женщину, которая угрожала устроить взрыв, сообщил телеканал BFMTV.
Утром 31 октября несколько пассажиров пожаловались на «закутанную» женщину, которая выкрикивала экстремистские призывы и угрожала себя взорвать. В 08:30 силовики эвакуировали людей, закрыли станцию и окружили нарушительницу. Она отказалась сдаваться, и через 50 минут полицейские открыли огонь.
Женщина получила серьезное ранение в живот. Прокуратура Парижа заявила, что ее жизнь в опасности. Правоохранители возбудили два дела. Судебная полиция займется расследованием угроз смертью и актами запугивания в отношении представителя государственной власти, а национальная проверит правомерность применения огнестрельного оружия.
«Она была полна решимости действовать, и, учитывая решимость, у моих коллег не было другого выбора, чтобы избежать взрыва, чем нейтрализовать ее, застрелив из огнестрельного оружия», - сказал представитель парижской полиции Аксель Ронде.
Митинги в поддержку Палестины и движения ХАМАС устроили в США, Великобритании, Германии, Франции и других странах. В Лондоне против ударов по сектору Газа выступили 100 тысяч человек.