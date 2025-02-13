Женщина стала миллионершей благодаря любви к мороженому

По словам женщины, ей захотелось съесть мороженое, поэтому по пути в кафе она остановилась на заправке и заодно приобрела лотерейный билет Kentucky Jackpot за 20 долларов (около 1900 рублей). После возвращения в машину она стерла защитный слой на билете и увидела под ней приз в один миллион долларов.

«Я стирала слева направо. Сначала подумала: „Ну, свою двадцатку я вернула“. Я решила, что выиграла 100 долларов, но потом увидела запятую. А потом увидела маленькие нули внизу», - сказала она.

Американка призналась, что так переволновалась, что отменила свою поездку за лакомством. Выигрыш они с женихом планируют потратить на оплату медицинских счетов и других долгов.

Ранее представители крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото» сообщили, что сахалинец, выигравший в «Новогодний миллиард», начал оформлять выигрыш.