16 января 2025, 22:25

Женщина спустя 18 лет обнаружила чужие кости в могиле новорожденной дочери

Freepik
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Женщина, потерявшая новорожденную дочь после тяжелых родов, спустя 18 лет случайно узнала, что в ее могиле лежат чужие останки. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Британка Рут Эпплби переехала в Испанию в 1980-х годах со своим парнем по имени Говард, которому там предложили работу преподавателя. По ее словам, она планировала уехать на год, но осталась на 24. Женщина также устроилась на работу учительницей.

В 1084 году они поженились и остались жить в прибрежном городе Ла-Корунья. В 1992 году она узнала, что беременна. На УЗИ им сообщили, что родится девочка.

Эпплби положили в местную больницу, когда «срок родов был на две недели просрочен» и сделали кесарево сечение. После родов Эпплби дочь не показали, а ее мужа отправили домой. Потом его попросили вернуться и сказали, что ребенок якобы умер. Похороны младенца провели без нее.

Эпплби вспомнила, что руководство больницы уговаривало их кремировать ребенка, но они отказались. Позже женщина развелась с мужем, вернулась в Великобританию и решила перевезти на родину останки дочери в 2010 году. Тогда во время открытия гроба она и увидела, что внутри находился слишком большой для младенца скелет. Женщина считает, что ее дочь украли для бездетной пары. Она призналась, что все еще надеется найти своего ребенка.

Ранее следователи показали переговоры похитителей восьмилетней девочки в Козельске, снятые на видеорегистратор.

Смертность Дети Беременность Женщины Испания
16 января 2025, 21:23
США решили купить «Северный поток — 2». Но не у России
РИА «Новости»
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Американский инвестор готов купить обанкротившуюся компанию-оператора «Северного потока — 2», чтобы получить контроль над газопроводом. Без участия России. Ведущая 360.ru Регина Орехова в программе «Разбор полетов» выяснила, возможна ли такая сделка и что произойдет, если инфраструктура перейдет под контроль США.

Швейцарский суд продлил мораторий на банкротство Nord Stream - 2. Затем обанкротившаяся компания-оператор газопровода уйдет с молотка за копейки. Покупатель уже нашелся, это американский инвестор Стивен Линч. Он получил в США разрешение на обход санкций и решил купить трубы.

Компания-оператор, напомнила Орехова, является «дочкой» «Газпрома», но зарегистрирована в Швейцарии и вынуждена соблюдать ее законы. Экономист кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что в условиях санкционных рисков и отказа Европы от российского газа это не имеет никакого смысла, тем более что США имеют огромное количество собственного сжиженного газа.

«Поэтому это проект конкретного инвестора, который хочет попытаться сыграть на возможностях», - сказал он.

Политолог Дмитрий Шатунов обратил внимание, что в последнее время Евросоюз и его жители начали сопротивляться влиянию США. По его мнению, в интересах России не допустить покупку газопровода.

В Европе заговорили о возобновлении работы «Северных потоков». Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал запустить сохранившуюся ветку , а кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель - избавиться от ветряных электростанций.

США Газопровод Северный поток — 2 Газ Швейцария Северный поток
16 января 2025, 18:04
Байдену во время прощальной речи понадобилась подушка
Global Look Press
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Президент США Джо Байден во время прощального обращения к нации сидел на стуле с подушкой. На эту деталь обратила внимание газета New York Post.

«У старейшего действующего президента США часто возникали проблемы с равновесием, выносливостью и остротой ума», - указали в материале.

В публикации отметили, что для выступления из Овального кабинета для Байдена подготовили небольшой столик, на котором стояли коробка с салфетками и стакан воды.

Во время обращения, длившегося 18 минут, эти предметы невозможно было увидеть, так как их закрыл письменный стол, за которым сидел 82-летний американский лидер.

Президент США Джо Байден выступил с прощальной речью и подвел итоги своей 50-летней политической карьеры 16 января. Он пообещал мирную передачу власти республиканцу Дональду Трампу, рассказал об изменении климата, при этом ни слова не сказал про Россию.

США Белый дом в США Джо Байден
16 января 2025, 17:39
Лесные пожары в Патагонии уничтожили десятки домов
Global Look Press
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Жителей аргентинской части региона Патагония начали массово эвакуировать из-за мощных лесных пожаров. Стихия уже уничтожила десятки домов, сообщило агентство Associated Press.

Огонь распространяется с большой скоростью из-за сильных ветров. Пламя перекинулось на старейший национальный парк Аргентины «Науэль-Уапи».

Ситуация осложняется, поскольку в населенных пунктах нет гидрантов и водяных насосов. Из-за этого сотрудникам спасательных служб пока не удается локализовать пожар.

Возгорание охватило площадь больше 3000 гектаров. Огонь особенно активно распространяется в труднодоступных районах, где тушить его можно лишь с помощью вертолетов.

Ранее стало известно, что американские власти могли предотвратить бушующие в Калифорнии пожары. Чиновники заранее знали о надвигающейся угрозе , но не стали предпринимать никаких мер.

Пожары Аргентина Лесные пожары
16 января 2025, 16:55
Лавров заявил об отсутствии предложений США по переговорам Путина и Трампа
РИА «Новости»
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Россия и США не вступали в контакт для организации переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в комментарии журналисту кремлевского пула Павлу Зарубину.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, если со стороны США поступят предложения о подготовке встречи, Россия их обязательно рассмотрит.

«Нет каких-либо контактов, которые в двустороннем формате были бы посвящены подготовке встречи. Если у них вызревает и они хотят такую встречу подготовить, мы дождемся предложений. Мяч на их стороне», - подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что Путин, отвечая на вопрос о возможных переговорах, ответил, что готов принять в них участие в любой момент. Лавров не исключил, что эту реплику главы государства услышал новый президент США Дональд Трамп, тоже заявивший о диалоге.

«Это пока в такой неконкретной стадии. <…> Если есть политическая воля, то соответствующие службы все организуют», - сказал Лавров.

В минувший вторник, 14 января, Трамп объявил, что готов к встрече с Путиным , но сначала ему необходимо пройти процедуру инаугурации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что никаких подробностей о возможном диалоге лидеров двух государств пока нет.

США Сергей Лавров Международные отношения Дональд Трамп Россия Переговоры Владимир Путин МИД РФ

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