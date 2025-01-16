Женщина спустя 18 лет обнаружила чужие кости в могиле новорожденной дочери

Британка Рут Эпплби переехала в Испанию в 1980-х годах со своим парнем по имени Говард, которому там предложили работу преподавателя. По ее словам, она планировала уехать на год, но осталась на 24. Женщина также устроилась на работу учительницей.

В 1084 году они поженились и остались жить в прибрежном городе Ла-Корунья. В 1992 году она узнала, что беременна. На УЗИ им сообщили, что родится девочка.

Эпплби положили в местную больницу, когда «срок родов был на две недели просрочен» и сделали кесарево сечение. После родов Эпплби дочь не показали, а ее мужа отправили домой. Потом его попросили вернуться и сказали, что ребенок якобы умер. Похороны младенца провели без нее.

Эпплби вспомнила, что руководство больницы уговаривало их кремировать ребенка, но они отказались. Позже женщина развелась с мужем, вернулась в Великобританию и решила перевезти на родину останки дочери в 2010 году. Тогда во время открытия гроба она и увидела, что внутри находился слишком большой для младенца скелет. Женщина считает, что ее дочь украли для бездетной пары. Она призналась, что все еще надеется найти своего ребенка.

Ранее следователи показали переговоры похитителей восьмилетней девочки в Козельске, снятые на видеорегистратор.