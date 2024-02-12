Женщина с ребенком открыла стрельбу в церкви Техаса

«Женщина 30-35 лет днем в воскресенье вошла в здание, она была вооружена винтовкой, с ней был ребенок четырех-пяти лет», - сообщил Финнер.

В церкви женщина открыла стрельбу, в результате которой был ранен ребенок, сообщил начальник полиции. Также ранение в ногу получил 57-летний мужчина. Стрелявшую ликвидировали.

Ранее в Грузии мужчина начал стрельбу на рынке в городе Рустави рядом с Тбилиси. В результате происшествия погибли четыре человека, среди них родственник стрелка.