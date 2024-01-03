03 января 2024, 18:10

Женщина с ножом напала на прохожих в Токио

Global Look Press
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Вооруженная ножом женщина напала на прохожих рядом с железнодорожной станцией «Акихабара» в Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По информации источника, в результате ЧП пострадали четыре человека, их оперативно доставили в больницу. Прибывшие на место правоохранители задержали нападавшую.

В связи с произошедшим движение поездов по линии «Яманотэ» временно приостановили.

Телеканал NHK уточнил, что в настоящее время подозреваемая в нападении находится под стражей в полиции.

В 2008 году около этой станции вооруженный ножом мужчина сначала протаранил толпу на автомобиле, а затем бросился на прохожих: тогда жертвами стали семь человек и еще 10 получили ранения.

Ранее в Японии 37-летний мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в городе Ниигата. Полицейские задержали его на месте, ранения получили три человека , их отвезли в больницу.

Япония Женщины Полиция
03 января 2024, 18:24
Путин осудил террористический акт в Иране
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин принес соболезнования властям Ирана после террористического акта в Кермане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства обратился в адрес президента Ирана Сейеда Эбрахима Раисы и верховного руководителя республики Сейеда Али Хаменеи.

«Примите соболезнования в связи с трагическими последствиями в результате террористического акта в городе Керман. Убийство посещавших кладбище мирных людей потрясает своим цинизмом и жестокостью», - сказал Путин.

Российский лидер попросил коллег передать слова поддержки и сочувствия близким и родным погибших, а также пожелать выздоровления пострадавшим.

«Решительно осуждаем терроризм во всех его проявлениях и формате, а также подтверждаем приверженность борьбе с этим злом», - добавил он.

Террористический акт на кладбище в Кермане произошел ранее в среду. На месте прозвучали два взрыва, погибли 103 человека и еще более 140 пострадали. По предварительной информации, взрывное устройство активировали дистанционно.

Россия Владимир Путин Иран
03 января 2024, 17:19
Число жертв теракта на кладбище в Иране превысило 100
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Жертвами взрыва в Кермане стали уже 103 человека, сообщило агентство Irna. Выросло и число пострадавших — оно достигло 141.

Состояние некоторых пострадавших медики оценили как тяжелое. Не исключено, что погибших будет больше.

Все медицинские центры и больницы провинции готовы оказать помощь пострадавшим в результате теракта. Раненых также стали принимать Тегеранский, Иранский университеты медицинских наук и Университет медицинских наук Шахида Бехешти.

В Керман планируют отправить подразделения санитарной авиации для транспортировки получивших травмы.

По данным Irna, первый взрыв произошел в 700 метрах от могилы бывшего генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, второй - в километре от кладбища. Взрывчатка, рассказали источники, находилась в двух чемоданах , ее детонацию произвели дистанционно.

Жертвами взрыва в Кермане стали уже 103 человека, сообщило агентство Irna. Выросло и число пострадавших - оно достигло 141.

Взрывы Иран
03 января 2024, 16:56
Названы выгоды от включения в БРИКС новых стран
РИА «Новости»
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Включение в состав БРИКС (объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) новых стран-участниц повысит роль организации сразу в нескольких ключевых для всего мира сферах: энергетике, развитии новых технологий, аэрокосмической сфере и расширении торговых путей. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.

Дипломат подчеркнул, что сейчас весь мир решает вопрос для решения угрозы энергетического кризиса. Входящие в БРИКС страны могут избавить мир от этих проблем.

«Проблему представляют собой три вопроса: первый - производство энергии, второй - транспортировка энергии, третий - потребление энергии. Могу сказать, что эти три вопроса решает БРИКС», - заявил Сафари.

Он пояснил, что включение Ирана в состав организации откроет другим странам-участницам транзитные пути в Персидском и Оманском заливах. Кроме того страна поделится своими наработками в сфере энергетики и наукоемких технологий.

Иран вместе с Эфиопией, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами с 1 января 2024 года официально стали членами БРИКС. Заявки государств одобрили на саммите организации в августе 2023 года. Еще одна страна - кандидат на вхождение в БРИКС, Аргентина, отказалась от вступления после избрания нового президента.

Иран БРИКС
03 января 2024, 16:44
Число погибших при взрыве на кладбище в Иране возросло до 73
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Два взрыва, которые прогремели 3 января на мероприятии в честь четвертой годовщины смерти бывшего генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Кермане, унесли жизнь 73 человек. Еще 171 человек пострадал. Уточненные данные привело агентство Irna.

Первый взрыв произошел около 15:04 (15:34 по московскому времени). Второй - спустя 13 минут, сообщило агентство Tasnim.

Десятки людей получили ранения в давке, которая началась на кладбище из-за паники.

По информации источников, преступники использовали два чемодана со взрывчаткой, которую привели в действие с помощью дистанционного пульта управления. Местные власти назвали произошедшее терактом.

Генерал Касем Сулеймани погиб в январе 2020 года в результате атаки США по аэропорту в Багдаде. Спустя несколько дней после его гибели Иран нанес удар по американским базам в Ираке.

Взрывы Иран

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