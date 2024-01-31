Женщина прокусила пенис мужу-насильнику

По данным издания, 35-летний Раму из города Хамирпур неоднократно склонял свою жену к оральному сексу против ее воли, а за отказ избивал и выгонял из дома. В воскресенье, 28 января, мужчина снова попытался изнасиловать женщину. Она уверяет, что потеряла сознание, случайно сомкнула челюсти и прокусила пенис мужу-насильнику. В результате врачи госпитализировали обоих супругов с травмами.

Позже Рама пожаловался на жену в полицию. Женщину арестовали, против нее возбуждено уголовное дело.

В конце 2023 года бразильянка Дайян дос Сантос Фариас из ревности отрезала пенис своему мужу и смыла его в унитаз. Женщина объяснила свой поступок тем, что супруг изменил ей с 15-летней племянницей. Ее арестовали. Как стало известно, муж простил ревнивую жену и добивается ее освобождения.