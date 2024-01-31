31 января 2024, 02:12

Женщина прокусила пенис мужу-насильнику

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

В Индии женщина прокусила гениталии своему мужу-насильнику. Теперь против нее возбуждено уголовное дело, сообщило издание News9Live.

По данным издания, 35-летний Раму из города Хамирпур неоднократно склонял свою жену к оральному сексу против ее воли, а за отказ избивал и выгонял из дома. В воскресенье, 28 января, мужчина снова попытался изнасиловать женщину. Она уверяет, что потеряла сознание, случайно сомкнула челюсти и прокусила пенис мужу-насильнику. В результате врачи госпитализировали обоих супругов с травмами.

Позже Рама пожаловался на жену в полицию. Женщину арестовали, против нее возбуждено уголовное дело.

В конце 2023 года бразильянка Дайян дос Сантос Фариас из ревности отрезала пенис своему мужу и смыла его в унитаз. Женщина объяснила свой поступок тем, что супруг изменил ей с 15-летней племянницей. Ее арестовали. Как стало известно, муж простил ревнивую жену и добивается ее освобождения.

Уголовное дело Индия Врачи Женщины Мужчины Изнасилования Секс Полиция
31 января 2024, 02:39
Миллиардер Рыболовлев проиграл Sotheby’s в нью-йоркском суде
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев проиграл иск в федеральном суде Нью-Йорка (США), в котором он обвинял аукционный дом Sotheby’s в мошенничестве с произведениями искусства, которые он ранее приобрел. Об этом сообщил Bloomberg.

Рыболовлев считал, что аукционный дом помог арт-дилеру Иву Бувье завысить цены при продаже произведений искусства, которые он приобрел при его посредничестве. Нью-йоркский суд присяжных отклонил иски Рыболовлева и к Sotheby’s, и к арт-дилеру.

Покупка 38 работ известных художников обошлась российскому бизнесмену на сумму более 100 миллионов долларов. Судебные тяжбы длились почти 10 лет.

«Такова жизнь», - прокомментировал россиянин вердикт присяжных.

Как ранее отметил адвокат Рыболовлева Дэниел Корнштейн, аукционный дом злоупотребил своими «привилегиями, властью и репутацией», чтобы помочь «одурачить на миллионы долларов» российского миллиардера, сообщил РБК.

Ранее в картинной галерее имени Горшина в Химках открыли уникальную выставку тактильных картин. В экспозиции представлены работы художника Роберта Фалька, которые можно потрогать руками.

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев проиграл иск в федеральном суде Нью-Йорка (США), в котором он обвинял аукционный дом Sotheby’s в мошенничестве с произведениями искусства, которые он ранее приобрел. Об этом сообщил Bloomberg.

Аукционы Суд Нью-Йорк Картины Мошенничество Россия
31 января 2024, 02:36
«Это металлолом». Эквадор передаст старую российскую технику США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Эквадор передаст США старую российскую военную технику, несмотря на позицию Москвы. Об этом сообщил президент страны Даниэль Нобоа в интервью телеканалу Ecuavisa.

«Поставка будет осуществлена. Они ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», - сказал Нобоа.

При этом президент заявил, что Эквадор не будет разрывать отношения с Россией. Политик выразил надежду, что российские власти помогут его стране, в которой сейчас происходят масштабные беспорядки.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) заявили, что передача властями Эквадора российской военной техники незаконна и может негативно повлиять на крепкие и конструктивные отношения двух стран.

Посол в Кито Владимир Спринчан назвал передачу российской техники недружественным шагом и предупредил, что США сразу же отправят ее Украине. Таким образом, по мнению дипломата, Эквадор внесет вклад в разжигание конфликта.

В начале января стало известно, что власти Эквадора передадут США старую российскую технику в обмена на новую американскую.

США Военные Отношения Россия Эквадор
31 января 2024, 00:35
ВВС ФРГ подняли в воздух истребители из-за российского самолета
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Военно-воздушные силы Германии подняли в воздух истребители Eurofighter из-за российского военного самолета. Заявление опубликовало немецкое военное ведомство в социальной сети Х.

По утверждению немецких военных, российский военный самолет Ил-20М СООТ-А летел без сигнала транспондера в международном воздушном пространстве над островом Рюген.

«Наши истребители были подняты с авиабазы Лааге и обнаружили российский военный самолет в международном воздушном пространстве над Рюгеном, сопровождали его в течение короткого времени, прежде чем он повернул обратно на восток», - сообщили в ВВС ФРГ.

В январе стало известно, что США передадут Финляндии оружие для борьбы с Россией. Об этом заявила старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт. По ее данным, США пришлют в Финляндию 64 истребителя F-35A и тяжелую бронетехнику.

Германия Истребители Военные Самолеты Россия Оружие
30 января 2024, 23:47
Взрывы вновь услышали в Харькове на Украине
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В украинском городе Харькове снова прозвучали взрывы. Об этом сообщил в Telegram-канале глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Глава Харьковской области Олег Синегубов призвал горожан оставаться в укрытиях. Других подробностей он не приводил.

Днем 30 января мэр города Игорь Терехов напомнил жителям о соблюдении мер безопасности в связи с серией взрывов, которая прогремела в Харькове во второй раз. За несколько часов до новой детонации градоначальник сообщал о прозвучавшем в городе взрыве.

Власти Украины объявляли воздушную тревогу во всех областях. Командующий войсками в области генерал ВСУ Сергей Мельник предупредил о о прилете снаряда в Харьковском районе.

Взрывы Харьков

Новости по теме