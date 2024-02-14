Женщина ожила перед собственной кремацией

По данным издания, 52-летняя Бужи Аамма из Берхампура попала в больницу с сильными ожогами более 50% кожи. Врачи помогли ей, но позже семья забрала женщину домой, так как не могла оплачивать дальнейшее лечение.

В понедельник, 12 февраля, муж женщины Сибарам Пало обнаружил жену в постели без признаков жизни. Родственники организовали церемонию прощания и повезли женщину к месту кремации. В последний момент Аамма внезапно ожила.

«Именно тогда Буджи открыла глаза и ответила на наши призывы. Это нас шокировало. Поначалу мы были напуганы, так как никогда не видели подобного, хотя слышали некоторые истории», - рассказал один из соседей семьи.

В декабре 2023 года «мертвый» пассажир рейса в Благовещенск внезапно ожил после посадки. Мужчина-инвалид на борту почувствовал себя плохо: у него подскочило давление и он потерял сознание. Сначала пассажира пытались реанимировать, но врач, находившийся на бору, объявил его мертвым. После экстренной посадки в Сургуте «умерший» пришел в себя. Его госпитализировали.