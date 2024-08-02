02 августа 2024, 02:23

Женщина отрезала пенис возлюбленному и бросила его умирать

Freepik
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Женщина из Уганды кастрировала возлюбленного и пыталась сбежать из страны, чтобы избежать наказания. Об этом сообщило Monitor.

По данным издания, 23-летняя работница букмекерской компании Харриет Ампер встречалась с Реганом Карамаги. Мужчина зарабатывал на жизнь транспортировкой автомобилей из Уганды в Танзанию и обратно. Пара жила в городе Мутукула.

Несколько недель назад у пары произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры Ампер отрезала Карамаги пенис и ударила его ножом в живот. После этого женщина сбежала в Танзанию. Ее бойфренд скончался из-за большой потери крови.

Через неделю Ампер арестовали в Танзании. Сейчас следователи собирают улики, чтобы предъявить женщине обвинение.

Ранее в Нигерии жена напала с ножом на супруга , задремавшего после утренней молитвы. Женщина почти отрезала ему пенис.

Преступления Женщины Мужчины Поножовщины
02 августа 2024, 01:18
В Германии назвали освобождение россиянина Красикова сложным решением
РИА «Новости»
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Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что сделка по обмену заключенными между Россией и Западом Берлину далась нелегко. Немецким властям пришлось освободить россиянина Вадима Соколова (Красикова), приговоренного в Германии к пожизненному заключению, сообщил Bild.

«Интерес государства к исполнению приговора осужденного преступника был сопоставлен со свободой, физическим благополучием и - в некоторых случаях - жизнью невинных людей, заключенных в России, тех, кто неправомерно подвергся политическому преследованию», - заявил Хебештрайт.

По его словам, правительство Германии при этом руководствовалось своей «обязанностью защищать немецких граждан» и солидарностью с США.

Помимо этого, он подтвердил освобождение заключенных из России, а также помилованного в Белоруссии гражданина ФРГ Рико Кригера.

Если говорить о Красикове, то Высший суд Берлина признал его виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. При том, что защита россиянина заявляла о нехватке доказательств, а Россия отвергала обвинения в причастности к убийству госструктур. Что касается Хангошвили, то ранее Москва требовала у Германии его выдачи в связи с причастностью к терактам.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил россиян с возвращением на Родину , пообещав вернувшимся после обмена гражданам, связанным с военной службой, вручить госнаграды.

Германия Заключенные Россия
02 августа 2024, 00:57
«Битва самообладаний». Захарова — о возвращении россиян из западного плена
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прошедший обмен заключенными между Россией и Западом битвой самообладаний. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«То, что многие назвали „обменом“, я бы назвала битвой самообладаний. Самообладаний заключенных, самообладаний политических властей, самообладаний спецслужб. По всем показателям наши лучшие», - написала Захарова.

Дипломат добавила, что, возможно, это также вопрос веры и надежды, что за россиянами стоит народ и государство. И то, что произошло, можно оценивать как превращение этой веры в знание, что Россия своих не бросает.

Ранее мать арестованного в США Александра Винника рассказала, что ее сына по неизвестной причине вычеркнули из списка на обмен заключенными.

До этого президент США Джо Байден назвал сделку по обмену Пола Уилана, Эвана Гершковича и других лиц подвигом дипломатии.

Заключенные Мария Захарова Россия Запад МИД РФ
02 августа 2024, 00:51
Краснов встретился с президентом Управления по вопросам подотчетности ОАЭ
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генпрокурор России Игорь Краснов провел встречу с президентом Управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Абушибсом. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Краснов выразил благодарность коллеге за интерес к организации работы Генпрокуратуры России и отметил инициативу со стороны ОАЭ в установлении двустороннего сотрудничества.

«Российскую Федерацию и Объединенные Арабские Эмираты уже более 50 лет связывает тесное взаимодействие. Страны наращивают контакты по многим направлениям, включая правоохранительную сферу», - сказал он.

Также в ходе встречи генпрокурор России напомнил о взаимодействии и в рамках объединения БРИКС, участником которого ОАЭ стали в этом году. Краснов выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве России и ОАЭ.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее встретился с коллегой из Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юн. Беседа состоялась на полях заседания генпрокуроров государств-членов ШОС.

Генпрокуратура РФ ОАЭ Игорь Краснов
02 августа 2024, 00:30
«Очень сильно больной». Адвокат — о здоровье возвращенного в Россию Селезнева
РИА «Новости»
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Возвращенный на Родину россиянин Роман Селезнев, осужденный в США на 27 лет тюремного заключения по делу о кибермошенничестве, очень сильно болен. Он содержался в условиях, которые усугубили состояние его здоровья, заявил РИА «Новости» адвокат Игорь Литвак.

« Рома очень сильно больной, его здоровье становится все хуже, поэтому из-за этой причины его необходимо было отправить домой, чтобы получить нормальное медицинское обслуживание, чтобы он жил дальше», - заявил представитель защиты.

В интервью «Известиям» Литвак подчеркнул, что арест Селезнева и его дело являются противоправными. По словам адвоката, в 2014 году его просто схватили в аэропорту на Мальдивах, затащили в частный самолет и увезли в США. Никакой экстрадиции не было, его просто похитили. Помимо этого, 27-летний срок обычно назначают убийцам и людям, осужденным за финансовые преступления.

Здоровье Селезнева в американских застенках серьезно пошатнулось, так как до этого он получил ранение в теракте в Марокко, где получил большие травмы. В голове россиянина установлена металлическая пластина, имеются и другие болезни. Во время переговоров по его освобождению одних только медицинских справок набралось почти 500 или 600 страниц, подчеркнул Литвак.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с возвращением домой, поблагодарив за верность Родине, присяге и долгу, добавив, что о них никогда не забывали.

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