07 июня 2024, 02:17

Женщина набросилась на спящего мужа и стала отрезать ему пенис

Freepik
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В Нигерии молодая жена почти отрезала мужу пенис, пока тот спал. Мужчину спасли соседи. Об этом сообщило издание Daily Trust.

Житель города Кадуна Салису Идрис рассказал, что все произошло 26 мая. В тот день он вернулся после утренней молитвы из мечети и прилег на кровать, чтобы немного отдохнуть.

По его словам, он задремал, когда его супруга Забиба Ибрагим неизвестно по какой причине напала на него с острым ножом. Женщина почти отрезала ему пенис. Ему повезло, что соседи услышали его крик и пришли на помощь.

«Идрис рассказал, что они поженились около четырех месяцев назад, добавив, что он был шокирован поступком своей жены, потому что они любили друг друга и до нападения не было никаких недоразумений», - говорится в публикации.

Мужчину доставили в больницу. Идрис признался, что теперь боится повторного брака после случившегося. При этом родители его супруги обеспокоены и готовы оплатить его медицинские счета.

Ранее в Бразилии ревнивица отрезала и смыла в унитаз мужское достоинство супруга, отомстив за измену, но тот ее простил. Позже пострадавший вернулся к ней, полагая, что сам виноват в произошедшем.

Преступления Врачи Отношения Женщины Мужчины Поножовщины
07 июня 2024, 02:12
Голую женскую грудь случайно показали в прямом эфире на ТВ
РИА «Новости»
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Турецкий спортивный телеканал TRT Spor случайно показал голую женскую грудь в прямом эфире. О конфузе сообщило издание The Mirror.

По данным журналистов, неловкий момент произошел во время трансляции женской волейбольной Лиги наций между Турцией и США. Одна из болельщиц в открытом топике прыгала на трибуне и случайно оголила грудь. Эти кадры транслировались в эфире в замедленном режиме.

Представители телеканала извинились за этот эпизод и обвинили в нем американскую компанию, которая снимала матч. По их словам, TRT Spor не мог вмешаться в трансляцию.

«Откровенные кадры, которые противоречат нашей политике, принадлежат американской телекомпании. Мы уже сообщили ей о нашем недовольстве этой ситуацией», - заявили турецкие журналисты.

Ранее супермодель Белла Хадид показала обнаженную грудь на 77-м Каннском фестивале. На премьеру фильма «Ученик» она выбрала откровенный наряд - прозрачное платье от Saint Laurent, которое практически ничего не скрывало.

США Турция Спортсмены Телевидение
07 июня 2024, 02:09
Принц Уильям рассказал о состоянии больной раком Кейт Миддлтон
РИА «Новости»
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Принц Уильям пролил свет на нынешнее состояние здоровья своей супруги Кейт Миддлтон. По его словам, она идет на поправку. Об этом сообщило издание Hello!.

Несколько дней назад старший сын короля Великобритании принял участие в мероприятии, организованном в память героев войны в Портсмуте. Один из гостей спросил у принца Уильяма, как себя чувствует Кейт.

«Она поправляется. Она бы с удовольствием была здесь сегодня», - ответил он.

По данным издания Page Six , Кейт Миддлтон переоценила возможности своего организма. После химиотерапии принцесса Уэльская, скорее всего, больше никогда не вернется к обычному объему работы.

В конце мая стало известно, что Кейт Миддлтон появится на публике не раньше осени при условии, что у нее начнется ремиссия. Ее обязанности пересмотрят в зависимости от состояния здоровья.

Великобритания Болезни Семья Онкология Принц Уильям
07 июня 2024, 01:47
Макрон рассказал, на кого работал задержанный в Москве француз
РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о соотечественнике, задержанном в Москве по подозрению в шпионаже. По его словам, француз работал на швейцарское НПО. Об этом он заявил в эфире BFM TV.

Макрон заверил, что задержанный не работал на власти Франции. По его словам, француз сотрудничал с НПО, которое было основано бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном, и занимался дипломатическими вопросами. Французский президент пообещал предоставить соотечественнику необходимую помощь.

В четверг, 6 июня, в следственном управлении по Москве сообщили о задержании гражданина Франции по подозрению в сборе данных о военной деятельности России. В СК уточнили, что француз неоднократно бывал в России и, в том числе, в Москве. В ведомстве подчеркнули, что собранные сведенья могут использоваться против безопасности Российской Федерации. В отношении иностранца возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Военные Россия Франция ООН Москва
07 июня 2024, 00:18
Путин назвал Африку приоритетным направлением внешней политики
Пресс-служба Кремля
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Развитие и углубление отношений со странами Африки стало приоритетным во внешней политике России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой.

Он напомнил, что отношения двух стран насчитывают очень много лет и продолжают развиваться и углубляться.

«Рад возможности с вами встретиться на полях Петербургского международного экономического форума. Уверен, что ваше присутствие будет символизировать интерес Африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией, а это для нас одно из приоритетных направлений», - привела слова Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства добавил, что торговый оборот между Россией и Зимбабве значительно вырос. Кроме того, из африканской страны на учебу приехали 400 молодых людей, поступивших в местные вузы.

Развитие российско-африканских отношений и программа по выработке новых форматов форума «Россия - Африка» стало темой обсуждения на Петербургском экономическом форуме.

В ходе предварительных договоренностей участники объявили о создании первой министерской конференции стран - участниц партнерства, которая пройдет в ноябре 2024 года на площадке университета «Сириус» одноименной федеральной территории. Этот формат станет регулярным и министры станут встречаться в перерывах между основными саммитами.

Африка Международные отношения Россия Владимир Путин

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