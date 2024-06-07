Женщина набросилась на спящего мужа и стала отрезать ему пенис

Житель города Кадуна Салису Идрис рассказал, что все произошло 26 мая. В тот день он вернулся после утренней молитвы из мечети и прилег на кровать, чтобы немного отдохнуть.

По его словам, он задремал, когда его супруга Забиба Ибрагим неизвестно по какой причине напала на него с острым ножом. Женщина почти отрезала ему пенис. Ему повезло, что соседи услышали его крик и пришли на помощь.

«Идрис рассказал, что они поженились около четырех месяцев назад, добавив, что он был шокирован поступком своей жены, потому что они любили друг друга и до нападения не было никаких недоразумений», - говорится в публикации.

Мужчину доставили в больницу. Идрис признался, что теперь боится повторного брака после случившегося. При этом родители его супруги обеспокоены и готовы оплатить его медицинские счета.

Ранее в Бразилии ревнивица отрезала и смыла в унитаз мужское достоинство супруга, отомстив за измену, но тот ее простил. Позже пострадавший вернулся к ней, полагая, что сам виноват в произошедшем.