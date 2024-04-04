Женщина, из-за которой началась вспышка сибирской язвы под Воронежем, признала вину

«На предварительном следствии обвиняемая дала признательные показания и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке», - сказано в публикации.

Как выяснили следователи, подозреваемая занималась выращиванием рогатого скота. Мясо животных женщина продавала перекупщикам. В августе прошлого года она приказала брату забить зверя, которого не показывали ветеринару и и не вакцинировали от сибирской язвы. В итоге обвиняемая продала непроверенное мяса, а перекупщики распространили его на рынке в Воронеже.

После случившегося брат фигурантки почувствовал недомогание. Врачи нашли у него сибирскую язву. В биоматериале забитого животного тоже обнаружили ДНК инфекции. Началась вспышка этого заболевания в регионе, в больницы попали 11 человек, один из пациентов - несовершеннолетний.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье о нарушении ветеринарных правил. Сейчас разбирательство закончили, скоро информацию передадут в суд.

Ранее жителя Тувы осудили за продажу конины , зараженной сибирской язвой. От мяса пострадали пять человек.