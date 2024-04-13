Женщина год ходила с останками подруги в чемодане

Полицейские узнали об этом, когда жительница Сантьяго забыла сумку с прахом на улице. Женщину нашли и задержали вместе с ее дочерью.

В полиции чилийка рассказала, что в чемодане ее мертвая подруга, которой не скончалась в апреле 2023 года из-за рака. Они пообещали друг другу не расставаться даже после смерти. Поэтому пожилая женщина поместила тело подруги в чемодан и повсюду брала его с собой.

Жительнице Чили теперь придется заплатить штраф за то, что она не уведомила власти о кончине подруги.

В Новосибирской области полицейские задержали женщину, которая убила свою подругу из-за «гробовых» денег.