14 марта 2024, 03:31

Женщин в ВСУ предложили защитить от сексуальных домогательств

РИА «Новости»
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На Украине предложили разработать механизм противодействия сексуальным домогательствам в отношении женщин в рядах ВСУ. Петицию опубликовали на сайте президента Владимира Зеленского.

«Просим верховного главнокомандующего содействовать скорейшему внедрению механизма реагирования на сообщения о сексуальных домогательствах и насилии по признаку пола в ВСУ», - указали в документе.

По словам авторов петиции, в рядах ВСУ часто происходят домогательства в отношении женщин, несущих военную службу. Виновные остаются безнаказанными из-за отсутствия необходимых механизмов.

Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тысяч голосов. Пока она набрала только 3000.

Ранее на Украине предложили мобилизовать депутатов , которые являются военнообязанными.

Владимир Зеленский Петиции Домогательства Женщины
14 марта 2024, 03:58
Взрывы прозвучали в Харьковской области
РИА «Новости»
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Взрывы прозвучали в Харьковской области. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Зеркало недели».

«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах на территории области», - уточнил канал.

Издание отметило, что, по предварительной информации, атаковали город Чугуев. Ранее в регионе объявили воздушную тревогу.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о росте угрозы террористических атак на приграничных территориях России. По его словам, активизировалась деятельность украинских ДРГ и вражеской агентурной сети со стороны Харьковской области.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что некоторые сельчане стали уходить в партизаны , не желая мириться с киевским режимом.

Украинские боевики, по его словам, насильно эвакуируют мирное население, выгоняя людей из домов, чтобы подготовить место для боевых действий.

Соцсети Взрывы Харьков
14 марта 2024, 03:27
Лидер КНДР лично протестировал новейший танк на соревнованиях
РИА «Новости»
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Северная Корея провела соревнования среди танковых экипажей, в ходе которых лидер КНДР Ким Чен Ын лично протестировал танк нового типа. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк», - сказано в сообщении.

По словам Ким Чен Ына, северокорейская армия обладает «самым могущественным в мире танком». Он отметил его боеспособность, мощную ударную силу и маневренность.

В ходе соревнований проверяли практические навыки танкистов, а также их умение вести боевые действия по различным тактическим заданиям. В них участвовали лучшие экипажи из крупных танковых соединений.

В начале марта армия КНДР провела масштабные артиллерийские учения , которыми командовал Ким Чен Ын. Целью была проверка способности артчастей ударить по вражеской столице - Сеулу.

Ранее посол России в КНДР Александр Мацегора заявил, что результатом американских провокаций может стать проведение ядерных испытаний в КНДР.

Северная Корея Ким Чен Ын КНДР Танки
14 марта 2024, 03:00
Помощник жены Байдена домогался коллег и обсуждал их пенисы
РИА «Новости»
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Личный помощник первой леди США Джилл Байден Энтони Бернал более 10 лет домогался своих коллег на рабочем месте и обсуждал их половые органы. Об этом написала американская газета The New York Post.

По данным издания, Бернал «неоднократно говорил на рабочем месте о размерах пенисов сотрудников». Таким образом, чиновник злоупотреблял своим положением, делая «неприемлемые заявления о личной жизни коллег».

«Сотрудникам говорил, что его „защищает“ Джилл», - указали в статье.

Речь идет о личной связи Бернала с семьей Байдена и его особой дружбе с женой действующего президента. Сам же Энтони Бернал отрицает все обвинения в свой адрес и называет их необоснованными нападками.

Ранее бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании. По ее словам, американский лидер домогался ее еще в начале 90-х, когда занимал пост сенатора.

США Семья Джо Байден
14 марта 2024, 02:44
Режим повышенной готовности ввели из-за токсичной кошки в Фукуяме
Freepik
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В японском городе Фукуяма объявили режим повышенной готовности из-за кошки. Животное упало в чан с токсичным веществом и сбежало. Об этом написало издание The Guardian.

По данным издания, работник сталелитейного завода заметил следы кошачьих лап, ведущие от чана с шестивалентным хромом. Это токсичное вещество, способное вызвать слепоту и рак при малейшем контакте. Предполагается, что кошка случайно упала в емкость с химикатом, но смогла выбраться и сбежала.

Власти Фукуямы усилили патрулирование в городе. Они попросили жителей не приближаться к токсичной кошке. Поиски животного продолжаются.

В декабре прошлого года жители британского города Сискейл пожаловались на стаю радиоактивных кошек, которые «буквально какают плутонием». По их словам, животные обитают недалеко от комплекса «Селлафилд», построенного в 1947 году для разработки ядерного оружия и производства плутония. Эксперты подтвердили, что в кошачьих фекалиях действительно могут содержатся следы плутония и цезия.

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