Женщин в ВСУ предложили защитить от сексуальных домогательств
На Украине предложили разработать механизм противодействия сексуальным домогательствам в отношении женщин в рядах ВСУ. Петицию опубликовали на сайте президента Владимира Зеленского.
«Просим верховного главнокомандующего содействовать скорейшему внедрению механизма реагирования на сообщения о сексуальных домогательствах и насилии по признаку пола в ВСУ», - указали в документе.
По словам авторов петиции, в рядах ВСУ часто происходят домогательства в отношении женщин, несущих военную службу. Виновные остаются безнаказанными из-за отсутствия необходимых механизмов.
Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тысяч голосов. Пока она набрала только 3000.
Ранее на Украине предложили мобилизовать депутатов , которые являются военнообязанными.