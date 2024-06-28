Жене Байдена пришлось уводить его «застывшим» с дебатов
После окончания предвыборных дебатов действующий президент США Джо Байден замер на сцене, и его жене пришлось уводить его. Об этом сообщила газета The New York Post.
Журналисты следили за дебатами в Атланте. По их словам, когда мероприятие завершилось, Байден замер на сцене. Жена поспешила ему на помощь. Джилл Байден подошла с аплодисментами, приобняла и увела политика в сторону.
Позднее на вечеринке в отеле Hyatt Regency она похвалила супруга за успешное, на ее взгляд, выступление. Первая леди заявила, что президент ответил на все вопросы.
«Джо, ты проделал такую замечательную работу. Ты ответил на каждый вопрос. Ты знал все факты», - сказала она.
Сам Байден произнес лишь 30-секундную речь, несколько раз повторив слово «Спасибо», и уехал вместе с командой в ресторан Waffle House. В этот же вечер президент вылетел в Северную Каролину на другое предвыборное мероприятие.
Во время дебатов с республиканцем Дональдом Трампом Байден не мог закончить некоторые фразы и «застывал». Его поведение вызвало панику и отчаяние в рядах демократов.