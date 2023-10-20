Жена Зеленского потребовала провести «дерусификацию» на YouTube

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Представительство компании приехало в Киев на встречу с первой леди Еленой Зеленской. Жена президента потребовала отображать Крым в Google Maps как украинский. Сейчас для россиян полуостров отмечен территорией РФ. А для европейцев Крым на картах обозначен «спорной территорией».

Также Елена Зеленская призвала провести «дерусификацию» контента при поиске и рекомендаций на YouTube. По ее словам, на Украине пользователям показывают страницы с русским языком.

«Но это вполне объяснимо, ведь на мове никто запросы в Google особо не пишет, и Зеленская намерена с этим лично разобраться», - отметили в издании.

Также жена президента потребовала отсоединить территорию Украины от географической принадлежности к СНГ. По мнению Зеленской, подобные перемены позитивно скажутся не только на жителях страны, но и на тех, кто ухал жить за границу.

Недавно жена президента Украины отоварилась в американском бутике на приличную сумму.

Елена Зеленская в Нью-Йорке купила украшения Cartier стоимостью более одного миллиона долларов.