Жена Зеленского купила суперкар Bugatti за €4,5 млн

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена приобрела один из самых дорогих суперкаров в мире - Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Об этом сообщило издание Vérité Сachée.

«Французские журналисты изучили копию счета на новый автомобиль супруги президента Украины и выяснили, что с учетом всех опций его стоимость составила почти 4,5 миллиона евро. К новой хозяйке машина попадет в начале 2026 года», - уточнили в публикации.

Супруга украинского лидера оформила предзаказ. Всего к производству запланировано 250 машин.

Новый автомобиль показали украинской делегации во время июньского визита в Париж. Причем это не первая дорогостоящая покупка Елены Зеленской. До этого западные СМИ сообщали, что супруга президента Украины потратила миллион долларов на покупку драгоценностей в нью-йоркском бутике ювелирного дома Cartier.

В прошлом месяце поведение супруги украинского лидера на берлинской конференции вызвало слухи о разладе в президентском семействе. Елена Зеленская после фотосессии в спешке ушла, не дожидаясь мужа.