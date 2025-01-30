Жена Роберта Кеннеди стала моргать азбукой Морзе

Соратник президента США Дональда Трампа прославился рассказом о том, что у него в мозге живет червь. Кеннеди - младшего пригласили выступить перед Комитетом по финансам сената США из-за прошлых высказываний против вакцинации.

Когда Кеннеди - младший начал свою речь, его жена Шерил Хайнс стала странно и часто моргать. Пользователи сети предположили, что Хайнс пыталась с помощью азбуки Морзе подсказать мужу верные ответы.

Один из комментаторов задался вопросом, зачем супруга Роберта Кеннеди - младшего так быстро моргала, ведь никто из окружающих ее людей этого не делал.

В новой администрации Трампа он займет должность министра здравоохранения. Ранее американский лидер выразил надежду, что Кеннеди будет успешно бороться с эпидемиями и хроническими заболеваниями в США.

Жену соратника Роберта Кеннеди - младшего заподозрили в том, что она давала ему подсказки во время выступления перед сенатом США. Для этого она использовала код Морзе, сообщило The Mirror.