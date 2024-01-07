07 января 2024, 08:55

Жена разбившегося с дочерьми актера Оливера выступила с обращением

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Супруга известного немецкого актера Кристиана Оливера Джессика Клепсер выступила с обращением к поклонникам после авиакатастрофы, которая унесла жизни ее мужа и двух их дочерей. Свое заявление она опубликовала на странице в Facebook*.

«Мы опечалены авиакатастрофой, которая произошла 4 января и унесла жизни любимых членов семьи. Наши дочери Анник и Мадита вместе с отцом Кристианом на самолете возвращались после отпуска на Карибах, но он упал в океан», - написала она.

Клепсер отметила, что гибель Оливера будут глубоко переживать все, кто его знал.

«Просим вас уважать нашу конфиденциальность в это тяжелое время», - добавила вдова.

О гибели Оливера вместе с двумя дочерьми стало известно в пятницу, 5 января. Они вылетели на одномоторном самолете с аэропорта Бекия в Сент-Винсент и Гренадинах, однако сразу после подъема в воздух борт рухнул в океан. Также в авиакатастрофе погиб пилот борта.

Оливер известен большому кругу зрителей по ролям в картинах «Мушкетеры», «Дом добра и зла», «Операция „Валькирия“», а также сериалам «Инспектор Джордж Джентли», «Параллельные миры», «Восьмое чувство» и другим.

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Авиакатастрофы Самолеты Актеры
07 января 2024, 09:08
Трамп назвал заложниками своих сторонников, участвовавших в штурме Капитолия
РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп, который планирует вновь баллотироваться на пост главы государства, назвал своих сторонников, оказавшихся в тюрьме после штурма Капитолия в январе 2021 года, заложниками. Об этом он заявил на митинге в Айове, его процитировало РИА «Новости».

«Знаете, что им следует сделать? Им нужно отпустить заложников», - сказал Трамп.

Он обратился к действующему президенту Джо Байдену с призывом отпустить заключенных. В случае своей победы на осенних выборах 2024 года, он пообещал им амнистию.

Администрация США считает их мятежниками, а ФБР продолжают разыскивать участников протеста. За участие в беспорядках им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Байден указал на виновность Трампа в январских событиях. По его мнению, причиной тому, что во время штурма Капитолия пострадали сотни люди, стала «ложь» Трампа.

США Дональд Трамп
07 января 2024, 09:05
Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации Остина
РИА «Новости»
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Министерство обороны США три дня не сообщало Белому дому о госпитализации 1 января главы ведомства Ллойда Остина. Об этом написал журнал Politico со ссылкой на двух осведомленных чиновников.

По данным издания, Пентагон в течение трех дней скрывал информацию об этом от «старших чинов» в Совете нацбезопасности Белого дома.

Госпитализация Остина «шокировала» высших должностных лиц, включая советника Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана. Никто из них не знал об осложнениях, которые возникли у главы Пентагона после проведения плановой медицинской процедуры.

Администрация США узнала о его состоянии всего за 15 минут до того, как Пентагон выпустил релиз о ситуации с Остином. Телеканал NBC указывал, что 70-летний министр несколько дней находился в отделении интенсивной терапии. К делам он смог вернуться лишь в пятницу, 5 января.

США Белый дом в США
07 января 2024, 07:24
Трамп заявил, что Байден может уничтожить США до президентских выборов
РИА «Новости»
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Джо Байден ведет опасную политику, которая может спровоцировать начало третьей мировой войны и уничтожить США. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп на митинге в Айове. Его слова привело РИА «Новости».

«Так вы можете оказаться в третьей мировой войне. Хотя мы близки к выборам», - заявил кандидат в президенты.

По мнению Трампа, он бы никогда не допустил украинского кризиса и ближневосточного конфликта, а также удержал ситуацию на Корейском полуострове под контролем. Политик подчеркнул, что для этого нужно «ладить с людьми».

«Им не нравилось, что я поладил с Путиным», - пояснил Трамп.

Представитель Республиканской партии США отметил, что только он в состоянии спасти Америку от той пропасти, в которую она вот-вот сорвется.

В Великобритании всерьез начали рассматривать возможность победы Трампа на выборах. МИД страны собирает секретное досье на него.

Дональд Трамп Джо Байден
07 января 2024, 05:28
Президент Болгарии заявил, что жители страны рискуют стать «второсортными европейцами»
РИА «Новости»
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Если Болгария пойдет по пути идеологии Запада, болгары станут европейскими гражданами второй категории. При этом прозападное правительство страны торгует национальным суверенитетом и пытается изменить конституцию в угоду себе, привела «Российская газета» заявление болгарского президента Румена Радева.

«Мы входим в 2024 год со смешанными чувствами и половинчатыми решениями: полуконституция, полушенген, полуправда, полубюджет, полуреформы, полууправление», - прокомментировал президент курс парламентариев.

Радев сделал такое категоричное заявление в связи с экономическим кризисом в стране и идеологическом расколом в обществе. Он предупредил болгар о серьезных последствиях, если они будут воспринимать происходящее как норму. По мнению лидера страны, в этом случае его народ потеряет национальное достоинство, став европейцами второй категории.

Власти Евросоюза решили отменить морской и воздушный пограничный контроль в Шенгенской зоне для Болгарии и Румынии. Решение вступит в силу с марта 2024 года и станет стимулом для развития туризма и торговли.

Туризм Болгария Торговля Запад Евросоюз Кризис

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