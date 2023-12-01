Жена одним ударом убила мужа в Индии из-за подарка

Женщина попросила супруга отвезти ее в отпуск Дубай, но тот отказался.

«Мужчина погиб после того, как жена ударила его по носу из-за отказа отвезти ее в Дубай на празднование ее дня рождения», - рассказали в полиции.

Погибшему было 38 лет. Один удар его жены привел к сломанному носу и потере зубов, а также сильному кровотечению. Предварительно, именно потеря крови и стала причиной его смерти.

Правоохранители возбудили против женщины уголовное дело. Сейчас она находится под стражей.

Ранее стало известно о двойном убийстве в городе Болотное Новосибирской области. Местную жительницу, мать двоих детей, подозревают в расправе над мачехой и ее мужем.