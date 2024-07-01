01 июля 2024, 03:25

Жена Макрона оконфузилась на выборах не хуже Байдена

РИА «Новости»
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Жена французского главы Эммануэля Макрона Брижит попала в конфуз во время голосования на выборах в нижнюю палату парламента государства — она попыталась поставить подпись в списке избирателей до того, как положить бюллетень в урну. Видео со случившемся опубликовал телеканал BFMTV.

Жена французского главы Эммануэля Макрона Брижит попала в конфуз во время голосования на выборах в нижнюю палату парламента государства - она попыталась поставить подпись в списке избирателей до того, как положить бюллетень в урну. Видео со случившемся опубликовал телеканал BFMTV.

Пара оставила свои голоса в городе Ле-Туке. Там расположено их семейное имение.

На кадрах видно, что Макрон с женой, держа конверты с бюллетенями, стоят в очереди. Сначала глава государства опускает свой бланк в урну, а потом расписывается в перечне проголосовавших. Именно так выполняют этот процесс по правилам.

Однако Брижит не справилась с порядком действий. Она подошла к работнику со списком, пройдя мимо урны. Взяла ручку, чтобы расписаться. Из-за этого сотруднику участка пришлось вмешаться. Когда женщина осознала ошибку, то вернулась и сделала все правильно.

Ранее королева Великобритании Камилла отказалась от рукопожатия с женой Макрона. Как отметили журналисты Daily Mail, это был неловкий момент.

Эммануэль Макрон Франция Выборы
01 июля 2024, 03:33
Россия стала председателем Совбеза ООН
Freepik
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Россия с 1 июля месяц будет считаться председателем Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщило РИА «Новости».

В беседе с агентством постпред при всемирной организации Василий Небензя заявил, что РФ подготовила три ключевых мероприятия на время председательства в Совбезе.

На заседаниях в этот период поднимут темы ближневосточного урегулирования, нового глобального «уравнения безопасности», а также сотрудничества ООН с региональными организациями - ШОС, ОДКБ и СНГ.

Совбез - это структура ООН, которая выполняет функции поддержания международного мира и безопасности. Каждый месяц председательство там занимает новая страна. Например, в июне председателем была Южная Корея.

Ранее Небензя заявил, что секретариат ООН нарушил принцип равноудаленности , когда поднял вопрос об украинском конфликте. По его словам, западные делегации игнорируют военные преступления киевского режима, прямыми соучастниками которых они являются.

Россия
01 июля 2024, 02:31
Протестующие во Франции подожгли мусорные банки и разрушили магазины
РИА «Новости»
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Участники акций протеста на улицах французского города Лиона разрушают бутики с товарами и жгут мусорные баки. Об этом заявил новостной сайт Actu Lyon.

Митинги в стране начались после публикации результатов первого тура парламентских выборов во Франции.

«Протестующие разгромили магазин Orange (мобильный оператор - прим. ред.) в районе Круа-Рус в Лионе. Уровень насилия усиливается», - написали журналисты.

Также на сайте опубликовали кадры с места событий. На них видно, как манифестанты поджигают контейнеры для отходов на улицах города. Также люди построили баррикады и начали взрывать петарды. По информации журналистов, пострадало отделение банка Societe General.

Ранее пресс-секретарь французской Соцпартии Пьер Жуве заявил, что результаты нынешних выборов в парламент Франции оказались тяжелым поражением для лидера государства Эммануэля Макрона. Его коалиция заняла всего 21,5%, когда партия «Национальное объединение» набрала 34,2% голосов, а коалиция левых «Новый народный фронт» - 29,1%.

Банки Магазины Франция
01 июля 2024, 00:26
"Вдумчивый парень". В Пекинском университете дали оценку успехам сына Александра Лукашенко
РИА «Новости»
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Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай стал лучшим студентом курса Пекинского университета. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал секретарь партийного комитета учебного заведения Хао Пин.

«Он (сын Лукашенко - прим. ред.) очень скромен, никому не говорит, что он сын президента <…> очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень», - подчеркнул представитель вуза.

По его словам, Николай учится в составе группы белорусских студентов, изучающих биотехнологии.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что, будучи ребенком, работал в поле и обрабатывал картофель. По его словам, за эту работу ему платили по три рубля в день. Зимой ему приходилось ходить за сухостоем, а летом - в лес по дрова.

Белоруссия Александр Лукашенко Студенты Китай
01 июля 2024, 00:13
«Очень тяжелое поражение». Франция шокировала первыми итогами парламентских выборов
Unsplash
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Нынешний французский лидер Эммануэль Макрон потерпел тяжелое поражение на парламентских выборах в стране. Об этом заявил  пресс-секретарь французской Соцпартии, входящей в коалицию левых партий, Пьер Жуве, ее слова передало РИА «Новости».

По итогам I тура выборов в парламент Франции партия «Национальное объединение» вышла на первое место, набрав 34,2% голосов. На втором месте оказалась коалиция левых «Новый народный фронт» с результатом 29,1%, а на третьем месте - коалиция, поддерживаемая президентом Макроном, с 21,5% голосов.

«Реальность заключается в том, что этот результат - очень тяжелое поражение президента республики», - заявил политик.

Однако Жуве подчеркнул, что это лишь первый тур выборов и все может поменяться. По его словам, сейчас президент и его коллеги должны взять на себя ответственность и принять необходимые решения.

Парламентские выборы начались во Франции 30 июня. В МВД страны отметили рекордную явку на голосовании.

Эммануэль Макрон Франция Выборы

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