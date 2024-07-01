Жена Макрона оконфузилась на выборах не хуже Байдена

Жена французского главы Эммануэля Макрона Брижит попала в конфуз во время голосования на выборах в нижнюю палату парламента государства - она попыталась поставить подпись в списке избирателей до того, как положить бюллетень в урну. Видео со случившемся опубликовал телеканал BFMTV.

Пара оставила свои голоса в городе Ле-Туке. Там расположено их семейное имение.

На кадрах видно, что Макрон с женой, держа конверты с бюллетенями, стоят в очереди. Сначала глава государства опускает свой бланк в урну, а потом расписывается в перечне проголосовавших. Именно так выполняют этот процесс по правилам.

Однако Брижит не справилась с порядком действий. Она подошла к работнику со списком, пройдя мимо урны. Взяла ручку, чтобы расписаться. Из-за этого сотруднику участка пришлось вмешаться. Когда женщина осознала ошибку, то вернулась и сделала все правильно.

Ранее королева Великобритании Камилла отказалась от рукопожатия с женой Макрона. Как отметили журналисты Daily Mail, это был неловкий момент.